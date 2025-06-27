Несмотря на провал 18-го пакета санкций. ЕС продлил действующие ограничения в отношении России

Страны Европейского Союза не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России, однако согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

Об этом сообщает Reuters и журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Согласно сообщению, на заседании 20 июня лидеры стран-членов ЕС не смогли прийти к согласию из-за позиции Словакии, которая до сих пор не предоставила окончательного согласования для нового пакета санкций.

Ожидается, что переговоры по принятию 18-го пакета ограничений возобновятся на уровне послов в ближайшие дни.

В то же время Евросоюз принял решение продлить действующие санкции против Российской Федерации, введенные за агрессивную войну против Украины, еще на шесть месяцев.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

23 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Венгрия и Словакия не поддержали план ЕС по 18-му пакету санкций против России.

Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей, сказал министр.

Позже в представительстве Словакии при ЕС в комментарии Общественному опровергли слова Сийярто. Там заявили, что не блокировали санкции, потому что вопрос о принятии 18-го пакета мер не вошел в повестку дня.

24 июня министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что готов поддержать 18-й пакет санкций против России, если «пакет не будет иметь негативного влияния на экономику» страны. Он также отметил, что Словакия будет просить «гарантий» и поддержку для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.