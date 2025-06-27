Зеленский ввел новые санкции против российских компаний, которые производят шахеды

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге, 24 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 июня, подписал указ о введении новых санкций против России . Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Под ограничения попали 52 физических лиц (граждане РФ) и 35 юридических лиц (налоговые резиденты РФ (34) и Китая (1).

Среди субъектов компании и производители, которые сотрудничают с российскими промышленными предприятиями и поставляют компоненты, оборудование и материалы для производства Shahed.

Также в списке оказались поставщики станков и другого оборудования для предприятий ВПК России.

21 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что максимальное количество дронов, которыми страна-агрессор Россия сейчас способна атаковать Украину за одну ночь, составляет около 500 единиц.

По данным ГУР, РФ производит до 170 шахедов и дронов-имитаторов в сутки, до конца года производство российских беспилотников может вырасти до 190 единиц в сутки.

В целом страна-агрессор по состоянию на 15 июня накопила примерно 6000 ударных дронов типа Герань-2 (Shahed-136) и Гарпия-А1, а также более 6000 имитаторов (Гербера).

24 июня Зеленский сообщил, что в течение июня 2025 года Россия осуществила 2736 атак по Украине с помощью дронов типа Shahed. Всего с начала полномасштабной агрессии армия РФ использовала против Украины 28 743 таких БпЛА.