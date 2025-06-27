Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций против России с ЕС и странами G7

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций против России (Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 27 июня, ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины , Европейского Союза и других участников G7 на Россию.

Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте Офиса президента.

Как сказано в сообщении, решение СНБО имеет целью достичь «максимально жестких последствий для РФ за развязанную против Украины преступную и неспровоцированную войну, дальнейшего ощутимого ограничения военно-промышленного потенциала государства-агрессора».

Кроме этого, Зеленский поручил Кабмину, Службе безопасности Украины с Национальным банком «обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины санкций, утвержденных международными партнерами».

Также санкции, которые утвердили государства-партнеры должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств.

Правительство, СБУ, Служба внешней разведки вместе с Офисом генерального прокурора должны обеспечить синхронизацию с ЕС, США и другими государствами санкций, введенных Украиной в ответ на российскую агрессию.

27 июня стало известно, что страны ЕС не смогли достичь согласия по принятию 18-го пакета санкций против России, однако согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.