«Россия попала в санкционный котел». Кулеба рассказал, какие новые санкции против РФ обсуждались на встрече представителей США и Украины 26 марта, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Санкции против РФ будут только усиливаться (Фото:Francisco Seco / Pool via REUTERS)

Украина и США на встрече в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств обсудили дальнейшие санкции против России за начатую войну в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время встречи делегации обсуждались новые санкции, закрытие американских и европейских портов для российских кораблей и грузов.

Видео дня

Также представители США и Украины говорили о том, чтобы вводить санкции не только против российских олигархов и ближайшего окружения Путина, но и против всех политических фигур РФ.

Война России против Украины — последние новости



На встрече обсуждали, как воздействовать на отдельные европейские страны, которые под разными предлогами стараются не вводить санкции.

«И очень важно — мы очень четко договорились, как и с какими странами будем работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций Россией. Это очень важно — не просто применять санкции, но и обрезать России пути их обхода», — отметил Кулеба.

«Я могу с уверенностью сейчас сказать, что Россия попала в санкционное окружение, можно сказать санкционный котел. И этот котел в ближайшие дни, недели и месяцы будет только сжиматься. Как благодаря большим, громким решениям, которые у всех на слуху, так и благодаря маленьким, кропотливым, но очень четким решениям по закручиванию гаек. Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим в войне и Россия не заплатит за все свои преступления, совершенные против Украины», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Украина и США создали диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств. Впервые подобная встреча состоялась в Варшаве в субботу, 26 марта. В ней приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников, глава Минобороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. К встрече также присоединился президент США Джо Байден.

