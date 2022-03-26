«Россия попала в санкционный котел». Кулеба рассказал, какие новые санкции против РФ обсуждались на встрече представителей США и Украины

26 марта, 15:53
Цей матеріал також доступний українською
Санкции против РФ будут только усиливаться (Фото:Francisco Seco / Pool via REUTERS)

Санкции против РФ будут только усиливаться (Фото:Francisco Seco / Pool via REUTERS)

Украина и США на встрече в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств обсудили дальнейшие санкции против России за начатую войну в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время встречи делегации обсуждались новые санкции, закрытие американских и европейских портов для российских кораблей и грузов.

Видео дня

Также представители США и Украины говорили о том, чтобы вводить санкции не только против российских олигархов и ближайшего окружения Путина, но и против всех политических фигур РФ.

Война России против Украины — последние новости

Читайте также:

Байден заявил, что происходящее в Украине изменит XXI век (Фото:REUTERS / Erin Scott) С Украиной до победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку — Байден

На встрече обсуждали, как воздействовать на отдельные европейские страны, которые под разными предлогами стараются не вводить санкции.

«И очень важно — мы очень четко договорились, как и с какими странами будем работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций Россией. Это очень важно — не просто применять санкции, но и обрезать России пути их обхода», — отметил Кулеба.

«Я могу с уверенностью сейчас сказать, что Россия попала в санкционное окружение, можно сказать санкционный котел. И этот котел в ближайшие дни, недели и месяцы будет только сжиматься. Как благодаря большим, громким решениям, которые у всех на слуху, так и благодаря маленьким, кропотливым, но очень четким решениям по закручиванию гаек. Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим в войне и Россия не заплатит за все свои преступления, совершенные против Украины», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Украина и США создали диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств. Впервые подобная встреча состоялась в Варшаве в субботу, 26 марта. В ней приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников, глава Минобороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. К встрече также присоединился президент США Джо Байден.

Редактор: София Лазарова

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Россия-США Украина-США Санкции против России Санкции США Санкции Запада Варшава Западные санкции Дмитрий Кулеба Алексей Резников Энтони Блинкен Ллойд Остин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ