Всех 100 американских сенаторов пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским (Фото: REUTERS/Amber Bracken)

Всех 100 американских сенаторов пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне рассмотрения законопроекта о санкциях против России, сообщает The Hill со ссылкой на свои источники.

По инфорфмации издания, встреча состоится в 18:00 (01:00 по Киеву) в Капитолии.

Зеленский находится с визитом в Вашингтоне, чтобы принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, который был одним из авторов законопроекта о санкциях и ключевой фигурой, обеспечивавшей поддержку Украины в Конгрессе.

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Издание отмечает, что законопроект Грэма, вероятно, станет темой обсуждения в Капитолии США.

Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях и просил включить в него расширение рестрикций против Ирана и ливанского радикального шиитского движения «Хезболлах».

The Hill отмечает, что в течение нескольких месяцев небольшие группы сенаторов США встречались с украинским президентом, чтобы обсудить вопросы оказания помощи Киеву и введения дополнительных санкций против России.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.

Специальный корреспондент Суспільного в Вашингтоне Татьяна Козырева сообщила в Facebook, что гавная цель поездки — почтить память сенатора Линдси Грэма, одного из самых последовательных сторонников Украины в американском Сенате, а также провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

11 сентября 2025 года Палата представителей США 10 сентября приняла законопроект об оборонной политике Штатов на 2026 год на сумму 892,6 миллиарда долларов, который предусматривает выделение 400 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Позднее соавтор законопроекта Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует в скором времени принять этот закон.

В июне 2025 года The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается убедить Грэма смягчить законопроект, который на тот момент поддерживали более 80 сенаторов, — президент опасался, что это помешает его цели «возрождения отношений между США и Россией». Politico отмечало, что документ, вероятно, будет существенно смягчен перед принятием.

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10 июля 2026 года Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта, предусматривающей наделение Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, закупающих российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживающих режим Путина.

Однако вечером 11 июля стало известно, что Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия; причиной смерти, по данным судебно-медицинских экспертов, стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций, инициированного Грэмом. 14 июля Трамп заявил, что в законопроект могут быть добавлены санкции против Ирана и «Хезболлы», однако сенатор Блюменталь настоял: «Мы должны продвигаться дальше с этим законопроектом, а не открывать его для других потенциальных целей». 17 июля документ получил необходимую поддержку в Сенате США.