Исполняющий обязанности министра иностранных дел призвал усилить давление на Москву в преддверии голосования в Сенате США (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что Россия может прибегнуть к «фейковой дипломатии», чтобы отсрочить принятие нового законопроекта о санкциях в Сенате США.

Об этом он написал в X в субботу, 25 июля.

По словам Сибиги, в последние годы четко прослеживается одна закономерность: всякий раз, когда приближаются новые масштабные санкции — особенно со стороны США, — Путин использует все возможные способы выиграть время; его излюбленным оружием являются фальшивая дипломатия, постановочные телефонные разговоры и недобросовестные встречи.

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Сибига напомнил, что законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях должны рассмотреть на следующей неделе, и призвал сохранять бдительность, поскольку Россия может попытаться сорвать его принятие, имитируя обеспокоенность вопросами мира.

По словам украинского дипломата, усиление санкционного давления на Москву не просто своевременно — оно жизненно важно для противодействия российскому террору и принуждения к реальному завершению войны.

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье.

В июне 2025 года The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается убедить Грэма смягчить законопроект, который на тот момент поддерживали более 80 сенаторов: президент опасался, что это помешает его цели «возрождения отношений между США и Россией». Politico отмечало, что документ, вероятно, будет существенно смягчен перед принятием.

10 июля 2026 года Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о достижении договоренности с Белым домом относительно новой версии законопроекта, который наделяет Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, закупающих российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживающих режим Путина.

Однако вечером 11 июля стало известно, что Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия: по данным судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

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13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций, инициированного Грэмом. 14 июля Трамп заявил, что в законопроект могут быть добавлены санкции против Ирана и «Хезболлы», однако сенатор Блюменталь настоял: «Мы должны продвигаться дальше с этим законопроектом, а не открывать его для других потенциальных целей». 17 июля документ получил необходимую поддержку в Сенате США.