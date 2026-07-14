«На честь Ліндсі Грема». Трамп заявив, що до пакета санкцій проти РФ можуть додати заходи проти Ірану та Хезболли

За словами президент США Дональда Трампа, санкційний законопроєкт тепер має «хороші шанси» на реалізацію, щойно будуть остаточно узгоджені всі деталі (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Президент США Дональд Трамп заявив, що пакет санкцій проти країни-агресора Росії незабаром може бути розширений і включати також санкції проти режиму аятол Ірану та терористичного угруповання «Хезболла».

Про це 14 липня повідомляє американський телеканал CNN.

«Вони (американські законодавці — ред.) збираються додати (до закону про санкції проти РФ — ред.) Іран, а це дуже серйозний крок. Можливо, вони додадуть і Хезболлу», — сказав Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті.

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За словами очільника Білого дому, цей законопроєкт тепер має «хороші шанси» на реалізацію, щойно будуть остаточно узгоджені всі деталі.

«Ліндсі дуже цього хотів. Це на честь Ліндсі», — сказав він, згадавши сенатора Ліндсі Грема — ініціатора законопроєкту про санкції проти РФ, який нещодавно пішов із життя.

«Група законодавців як від Демократичної, так і від Республіканської партій наполягає на якнайшвидшому ухваленні законопроєкту після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який протягом багатьох років працював над просуванням нового пакета санкцій», — підсумували в CNN.

Законопроєкт Грема — Блументаля про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500-відсоткового мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Згодом співавтор законопроєкту Ліндсі Грем заявив, що Сенат найближчим часом планує ухвалити закон про руйнівні санкції проти РФ з огляду на дії Путіна.

У червні 2025 року газета The Wall Street Journal писала, що адміністрація Трампа намагається переконати Грема пом’якшити законопроєкт, який на той момент підтримували понад 80 сенаторів і який передбачав санкції проти ключових російських посадовців та секторів економіки, а також штрафи для країн, що ведуть бізнес із Москвою. За даними видання, президент побоювався, що це завадить його меті — «відродженню відносин між США та Росією». Водночас Politico зазначало, що законопроєкт, ймовірно, буде суттєво пом’якшено перед ухваленням.

10 липня сенатор Грем під час пресконференції в Києві повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії.

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Він, зокрема, зазначив, що законопроєкт передбачає надання президенту Трампу повноважень запроваджувати мита та санкції проти країн, які купують російські нафту й газ і тим самим фінансово підтримують режим диктатора Володимира Путіна.

Однак увечері 11 липня стало відомо, що сенатор Грем раптово помер у Вашингтоні — після того, як йому раптом стало зле.

Згідно з даними судово-медичних експертів та офіційною заявою представників політика, причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

13 липня представник Білого дому повідомив телеканалу CNN, що президент Трамп підтримає ухвалення двопартійного пакета санкцій проти Росії, ініціатором якого виступив сенатор Ліндсі Грем.