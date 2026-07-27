Администрация Трампа хочет ввести пошлины в размере до 100% для пяти стран, импортирующих наибольшие объемы нефти из России; конкретные государства не названы, но, судя по текущим данным, речь идет о Китае, Турции и Индии.

Такой шаг мог бы ограничить ключевой источник доходов Кремля на фоне продолжающейся войны против Украины. Об этом пишет The Telegraph.

Однако влиятельные демократы, в частности потенциальные кандидаты в президенты на выборах 2028 года, опасаются, что эта мера превратится в «троянского коня», который даст Трампу новый инструмент для введения пошлин в отношении кого угодно.

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По их словам, президент уже неоднократно злоупотреблял полномочиями в сфере тарифов, и принятие такой схемы фактически даст ему карт-бланш на продолжение хаотичной тарифной политики.

Спор вокруг законопроекта Грэма

Эти разногласия ставят под угрозу законопроект, который до своей смерти 11 июля продвигал сенатор Линдси Грэм; по его словам, документ был призван усилить экономическое давление на Москву. Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России 2026 года в первоначальном виде предусматривал введение 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти и может быть вынесен на голосование в Сенате уже на следующей неделе при условии одностайной поддержки.

Несмотря на общую двухпартийную поддержку самой идеи, демократы выступают против любой увязки санкций с тарифами, опасаясь, что это создаст прецедент для расширения полномочий Белого дома в будущем.

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Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, один из возможных кандидатов в президенты от Демократической партии, назвал тарифную политику Трампа безрассудной и вредной для экономики США, в связи с чем подчеркнул, что будет внимательно изучать детали документа, — хотя и признал: с учетом растущих возможностей Украины наносить удары вглубь территории России сейчас самое время оказать ей максимальную поддержку. Сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок, еще один потенциальный кандидат на выборах 2028 года, заявил, что предоставление президенту дополнительных полномочий в сфере тарифов вызывает глубокую обеспокоенность.

Против выступают и некоторые демократы в Палате представителей: глава фракции в Комитете по иностранным делам Грегори Микс назвал это предложение «троянским конем» для полномочий по введению тарифов, которыми Трамп уже неоднократно злоупотреблял. Вместо этого он призвал Сенат принять Акт о поддержке Украины, одобренный Палатой представителей еще 18 июня; документ предусматривает выделение 1 млрд долларов на безопасность и восстановление, а также еще 8 млрд долларов на оборону с использованием кредитных механизмов.

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Сенатор-республиканец от Аляски Кэти Бритт раскритиковала оппонентов, задав риторический вопрос: ненавидят ли они Трампа сильнее, чем на самом деле хотят помочь Украине? Она также отметила, что часть демократов уже признала правильность этого шага, а остальные, по ее мнению, в конечном итоге к ним присоединятся. Республиканец от Канзаса Джерри Моран назвал споры вокруг санкций «печальными».

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Позднее соавтор законопроекта Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует в скором времени принять этот закон.

В июне 2025 года The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается убедить Грэма смягчить законопроект, который на тот момент поддерживали более 80 сенаторов, — президент опасался, что это помешает его цели «возрождения отношений между США и Россией». Politico отмечало, что документ, вероятно, будет существенно смягчен перед принятием.

10 июля 2026 года Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта, предусматривающей наделение Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, закупающих российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживающих режим Путина.

Однако вечером 11 июля стало известно, что Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия; причиной смерти, по данным судебно-медицинских экспертов, стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

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13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций, инициированного Грэмом. 14 июля Трамп заявил, что в законопроект могут быть добавлены санкции против Ирана и «Хезболлы», однако сенатор Блюменталь настоял: «Мы должны продвигаться дальше с этим законопроектом, а не открывать его для других потенциальных целей». 17 июля документ получил необходимую поддержку в Сенате США.