Девятый пакет. ЕС может согласовать новые санкции против России 12 декабря — журналист 4 декабря, 23:18 Евросоюз может скоро одобрить девятый пакет санкций против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России. Он будет касаться финансовых структур.



Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter в воскресенье, 4 декабря.

В то же время, по его словам, ограничения снова не затронут Беларуси, поддерживающей российское полномасштабное вторжение.

Видео дня

«Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря», — добавил журналист.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в девятом санкционном пакете Украина рассчитывает увидеть полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС для граждан РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ударить по ракетной индустрии страны-агрессора.

6 октября Евросоюз ввел новые санкции против России. Среди прочего, восьмой пакет включает ограничение цен на нефть. Это предусматривает запрет на ее перевозку, но с исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога.