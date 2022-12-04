Девятый пакет. ЕС может согласовать новые санкции против России 12 декабря — журналист

4 декабря, 23:18
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Евросоюз может скоро одобрить девятый пакет санкций против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз может скоро одобрить девятый пакет санкций против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России. Он будет касаться финансовых структур.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter в воскресенье, 4 декабря.

В то же время, по его словам, ограничения снова не затронут Беларуси, поддерживающей российское полномасштабное вторжение.

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«Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря», — добавил журналист.

https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1599489832111128576?s=20&t=lQiopL-aPwy1Zwlh4FJZGw

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в девятом санкционном пакете Украина рассчитывает увидеть полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС для граждан РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ударить по ракетной индустрии страны-агрессора.

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6 октября Евросоюз ввел новые санкции против России. Среди прочего, восьмой пакет включает ограничение цен на нефть. Это предусматривает запрет на ее перевозку, но с исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Санкции против России Санкции Война России против Украины

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