Кулеба призвал ЕС ударить по ракетной индустрии России в новом пакете санкций 22 ноября, 21:58 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз в девятом пакете санкций против России приложить усилия для того, чтобы уничтожить способность страны-агрессора производить новые ракеты.

Во время брифинга во вторник, 22 ноября, Кулеба сказал, что вопрос принятия девятого санкционного пакета ЕС «уже давно перезрел». Он призвал коллег быстро закончить работу над новыми санкциями и сделать пакет максимально мощным.



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"…Они [санкции] должны усиливаться, пока продолжается российская агрессия… Секторы, имеющие особое значение для российской экономики, а именно: энергетика, финансы, торговля, технологии, должны быть предметом санкций для достижения необходимых результатов. И особое внимание нужно уделять санкциям, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию РФ. Способность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить, чтобы у них не было дополнительного ресурса для уничтожения украинских городов, украинской энергетической системы и украинских граждан", — заявил министр.



Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированных ракетных атаки на территорию Украины.