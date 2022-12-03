Зеленский назвал несерьезной предельную цену на российскую нефть, которую накануне установили страны G7 и ЕС 3 декабря, 20:30 Зеленский раскритиковал предельную цену $60 за баррель российской нефти (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установленная странами Большой семерки, ЕС и Австралией предельная цена в 60 долларов за баррель российской нефти, экспортируемой морем, является «не серьезной».

Об этом глава украинского государства сказал в видеообращении вечером в субботу, 3 декабря.

«Сейчас в мире завершилась — к сожалению, без серьезных решений — дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены на российскую нефть. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортный для бюджета государства-террориста», — заявил Зеленский.

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Он отметил, что Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка, «а мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение».

«Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть — 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов», — подчеркнул президент.

Он отметил, что эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций.

«Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений», — резюмировал Зеленский.

3 декабря страны группы G7 вместе с Австралией объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

Практически одновременно с G7 выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что страны Европейского Союза также согласились ограничить цены на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель.

Предельная цена на российскую нефть: как это будет работать



Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, США, Великобритания, Канада и Япония ввели эмбарго на импорт российской нефти.

В конце мая частичное эмбарго на российскую нефть ввели и страны ЕС. В шестой пакет санкций Евросоюза был внесен запрет на импорт поставляемой морем российской нефти — речь идет о примерно 2/3 поставках российской нефти в Европу. В то же время для трубопроводных поставок было сделано исключение, в частности, как того требовала Венгрия. Эмбарго ЕС должно заработать этой зимой.

Впрочем, российскую нефть продолжают покупать такие страны, как Индия и Турция, пополняя бюджет страны-агрессора нефтяными долларами.



Именно поэтому G7 и Евросоюз начали поиск механизма, как сократить нефтяные доходы РФ. Для этого разработали механизм ценового ограничения на нефть, поставляемую танкерами. Он заключается в том, что покупатели российской нефти рискуют лишиться доступа к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ценовое ограничение.



Впрочем, как пишет Bloomberg, ограничение в 60−65 долларов за баррель российской нефти значительно превышает текущие рыночные цены на нее, так что пока не ясно, какое влияние на торговлю оно будет иметь.

В России неоднократно заявляли, что не будут поставлять энергоресурсы тем, кто присоединится к ограничению цен.