ЕС ввел новые санкции против России. Восьмой пакет включает ограничение цен на нефть

6 октября, 12:16
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ЕС принял восьмой пакет санкций против страны-агрессора (Фото:REUTERS/Yves Herman)

ЕС принял восьмой пакет санкций против страны-агрессора (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз принял восьмой пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. В частности, он включает запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше предельной.

Об этом сообщает Еврокомиссия.

Новые ограничения стали ответом на незаконную аннексию украинских территорий, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы РФ.

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Как рассказали в Еврокомиссии, пакет закладывает основу для необходимой законодательной базы, чтобы ввести ограничение цен на российскую нефть.

Также восьмой пакет включает:

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  • санкции против физических и юридических лиц, причастных к проведению псевдореферендумов и незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также чиновников и военных оборонного сектора РФ, компаний, поддерживающих армию РФ, и пропагандистов;
  • экспортные ограничения: уголь, в частности коксующийся, специфические электронные компоненты, технические изделия, используемые в авиационной отрасли, отдельные химические вещества, стрелковое оружие и т. д.
  • дополнительные импортные ограничения на сумму почти 7 миллиардов евро: запрет на импорт готовой российской металлопродукции, пластмасс, транспортных средств и т. д.;
  • начало введения в рамках ЕС соглашения G7 по экспорту российской нефти;
  • запрет на предоставления российским компаниям денежных, юридических и IT-услуг и запрет на предоставления криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов, независимо от суммы;
  • запрет гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых государственных предприятий.

В начале сентября страны G7 подтвердили свое намерение установить предельные цены на российскую нефть. Так, они хотят ослабить давление на энергетическом рынке и сократить общие доходы Москвы.

https://www.youtube.com/watch?v=JTLfYO80r3A
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Евросоюз Нефть Санкции против России Санкции ЕС Санкции

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