Меняет позицию по войне. Китай может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии — WSJ 3 августа, 16:24 Китай (Фото:REUTERS / Томас Питер)

Китайская делегация, вероятно, присоединится к обсуждению формулы мира в Украине, который состоится в Саудовской Аравии, поскольку Китай меняет свою позицию относительно развязанной Россией войны, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Китай сталкивается с растущими рисками, связанными с войной РФ против Украины.

Хотя Пекин все еще пытается сохранить нейтралитет и негласную поддержку России. Однако последним раздражителем для Китая стал выход РФ из «зерновой сделки», поскольку Пекин был одним из основных покупателей украинского зерна, отмечает WSJ.

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Кроме того, попытка мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вызвала новые вопросы у Китая относительно стабильности власти российского диктатора Владимира Путина.

Издание отмечает, что Китай меняет риторику и, вероятно, согласен рассмотреть украинскую «формулу мира», чтобы урегулировать войну России против Украины. Пекин планирует выслать свою делегацию на встречу по миру, которая состоится в Саудовской Аравии.

30 июля газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины. В них не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.

31 июля издание CNN со ссылкой на официальных представителей США сообщило, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в мирных переговорах по Украине.

Один из чиновников объяснил, что Саудовскую Аравию выбрали для проведения переговоров частично из-за отношений этой страны с Китаем. Также CNN отметило, что участие Китая в переговорах не ожидается.

2 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии на этой неделе состоится встреча для обсуждения формулы мира, а также анонсировал проведение глобального саммита мира в сентябре.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.