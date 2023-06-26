Важнейший союзник. Какую роль может сыграть Индия в окончании войны в Украине 26 июня, 10:35

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Соединенные Штаты в течение нескольких дней оставался одной из важнейших тем для американских и мировых медиа

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден приветствовал главу правительства Индии Нарендру Моди как дорогого гостя, Моди выступал в Конгрессе США, в честь главы индийского правительства был организован торжественный ужин, Байден и Моди провели совместную пресс-конференцию. А отвечать на вопросы журналистов — не в традиции главы индийского правительства, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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Такое особое внимание к Индии объясняется не только количеством населения этой страны, а Индия конкурирует с Китаем за звание самого населенного государства планеты, и не только экономическими интересами. Ухудшение отношений с Россией на фоне российской агрессии против Украины и конкуренция с Китаем требует от США и других стран цивилизованного мира искать союзников на Глобальном Юге. Индия, пожалуй — самый важный союзник.

Хотя глава индийского правительства придерживается крайне осторожной позиции, когда речь идет о войне России против Украины. В своем выступлении в американском конгрессе Нарендра Моди ни разу не упомянул ни Россию, ни Китай.

Накануне приезда в Вашингтон в интервью американским журналистам премьер-министр Индии отмечал, что его страна не является «нейтральной», когда речь идет о вооруженном конфликте, а просто выступает за мир.

Моди не скрывает, что выступает против войны. Он публично сказал об этом Путину

Такая позиция имеет свои очевидные предпосылки. Исторические связи Индии с Советским Союзом — а СССР всегда поддерживал Индию в конфликте с Пакистаном и помогал вооружить индийскую армию — переросли в исторические связи с Российской Федерацией. До 80% вооружений поступает в Индию именно из России. Хотя нападение России на Украину всерьез повлияло на темпы и номенклатуру этих поставок, вооружение сейчас необходимо самой российской армии.

Еще один важный аспект, влияющий на позицию Индии, связан с перепрофилированием энергетического рынка. Поставки российской нефти в Индию во время войны выросли в разы.

Да, конечно, Россия вынуждена продавать нефть с большой скидкой. Однако закупки Индией и Китаем российской нефти позволяют Владимиру Путину рассчитывать на сохранение хотя бы относительной социальной стабильности и продолжение войны. При этом Индия закупает российскую нефть не только для своих нужд. Страну называют гигантской «прачечной» для российской нефти.

Так можно ли превратить такую страну в союзника западных демократий и Украины? Определенные шансы на это есть, хотя процесс не будет быстрым.

Нарендра Моди не скрывает, что выступает против войны. Он публично сказал об этом Владимиру Путину еще в прошлом году на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Продолжение военных действий, превращение войны в инструмент политики может привести к серьезным региональным кризисам — особенно на фоне непростых отношений Индии и Китая.

Именно поэтому сегодня руководство Индии заинтересовано прежде всего в диверсификации рисков. Укрепление сотрудничества с Соединенными Штатами — лишь один из шагов в этом направлении. Но это шаг, который является очень важным. Потому что если режим Путина будет комфортно чувствовать себя в отношениях со странами Глобального Юга, он еще долго сможет игнорировать экономическое давление Запада.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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