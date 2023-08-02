«РФ не заинтересована в дипломатии». В Госдепе прокомментировали отсутствие России на переговорах в Саудовской Аравии

2 августа, 04:43
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США не видят готовности РФ к переговорам (Фото:REUTERS/Al Drago)

США не видят готовности РФ к переговорам (Фото:REUTERS/Al Drago)

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал отсутствие РФ на переговорах по установлению мира в Украине в Саудовской Аравии.

«Я процитировал бы то, что сказал президент Украины Зеленский, а именно, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда РФ будет готова участвовать в такой дипломатии. К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально — даже до начала этой войны — Россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии», — заявил Миллер.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=XA1OhgyaTeg
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30 июля издание WSJ сообщило, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины. При этом в них не будет участвовать страна-агрессор Россия.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Госдеп Госдеп США Саудовская Аравия Война в Украине Война России против Украины

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