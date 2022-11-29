Обойти вето Венгрии. В МИД опровергли, что формат участия Кулебы в саммите НАТО в Бухаресте изменился

29 ноября, 16:11
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Формат участия министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в мероприятии НАТО в Бухаресте не менялся. Об этом написал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook во вторник, 29 ноября.

Николенко напомнил, что Венгрия с 2017 года блокирует заседания Комиссии Украина — НАТО выше уровня послов, и официально главы МИД не могут собираться в рамках комиссии.

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«Некоторые СМИ дали новость о якобы внезапном изменении формата участия Дмитрия Кулебы в мероприятии НАТО в Бухаресте. На самом деле это не так… Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины», — объяснил он.

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По словам представителя МИД, это полноценная министерская встреча, которая пройдет не в формате Комиссии Украина — НАТО. В этом же формате ранее проходили встречи министров обороны НАТО и Украины.

Планируется, что Кулеба на встрече в Бухаресте обсудит с коллегами продолжение военной помощи Украине и восстановление украинской энергоинфраструктуры после российских атак. Также запланированы двусторонние встречи.

Николенко добавил, что после снятия вето Венгрии министерские встречи можно будет проводить также в рамках Комиссии Украина — НАТО.

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https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0WnDTUfDrqQaDzUSqe4sYyF4BTPCqSCgik6AhSzis5osdaFuBUQXTSvKXU3wcrSqQl

В саммите 29−30 ноября в Бухаресте, кроме глав МИД 30 членов НАТО, будут участвовать Финляндия и Швеция, а также представители стран, желающих стать членами НАТО (Украина, Грузия, Босния и Герцеговина), и Молдова, которая является одним из партнеров Альянса и находится под растущим давлением РФ.

https://www.youtube.com/embed/uYzydoPWe5o
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Венгрия НАТО МИД Украины Украина-НАТО Дмитрий Кулеба Поддержка Украины Украина-Венгрия Война России против Украины

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