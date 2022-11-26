Кулеба встретится с Блинкеном в Бухаресте
Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
28−30 ноября в Бухаресте состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. На нем встретятся также государственный секретарь США Энтони Блинкен главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
В ходе встречи министры обсудят войну России против Украины, реализацию новой Стратегической концепции НАТО, в том числе вызовы Китая, вопросы энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.
Также министры обсудят возможности НАТО по наращиванию потенциала и усилению устойчивости в Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдове.
Отдельно Блинкен должен встретиться с Кулебой в формате делового ужина.