Кулеба встретится с Блинкеном в Бухаресте 26 ноября, 02:27 Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

28−30 ноября в Бухаресте состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. На нем встретятся также государственный секретарь США Энтони Блинкен главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.



В ходе встречи министры обсудят войну России против Украины, реализацию новой Стратегической концепции НАТО, в том числе вызовы Китая, вопросы энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

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Также министры обсудят возможности НАТО по наращиванию потенциала и усилению устойчивости в Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдове.

Отдельно Блинкен должен встретиться с Кулебой в формате делового ужина.