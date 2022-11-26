Кулеба встретится с Блинкеном в Бухаресте

26 ноября, 02:27
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Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

28−30 ноября в Бухаресте состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. На нем встретятся также государственный секретарь США Энтони Блинкен главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

В ходе встречи министры обсудят войну России против Украины, реализацию новой Стратегической концепции НАТО, в том числе вызовы Китая, вопросы энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

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Также министры обсудят возможности НАТО по наращиванию потенциала и усилению устойчивости в Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдове.

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Отдельно Блинкен должен встретиться с Кулебой в формате делового ужина.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Бухарест Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен

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