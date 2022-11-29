НАТО возвращается в Бухарест. Чего ждать от саммита Альянса в Румынии, где Украине 14 лет назад пообещали членство, но затем отказали в ПДЧ 29 ноября, 07:11 За несколько дней до саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» (Фото:Пресс-служба НАТО)

29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.



Двухдневный саммит в Бухаресте, который стартует сегодня, соберет не только глав МИД 30 стран Альянса. К участию приглашены два будущих члена НАТО — Финляндия и Швеция, которые ждут полной ратификации своих заявок, а также представителей стран, желающих стать членами НАТО — Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины. Украину представит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который проведет отдельную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На саммите будет представлена и Молдова, которая не добивается членства, но является одним из партнеров Альянса и находится под растущим давлением РФ.

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После девяти месяцев полномасштабной войны, которую ведет Россия, «НАТО возвращается к месту принятия одного из самых спорных своих решений, намереваясь повторить обещание, что Украина […] однажды присоединится к крупнейшему в мире военному Альянсу», пишет АР об ожидания накануне нового саммита в столице Румынии.

На прошлой неделе, за несколько дней до саммита, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что на фоне кампании ракетных ударов по критической инфраструктуре "НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется". «Мы не отступим. Страны-союзницы оказывают беспрецедентную военную поддержку. И я ожидаю, что министры иностранных дел также согласуют усиление нелетальной поддержки», — заявил генсек НАТО перед встречей в Бухаресте.

Саммит в Румынии, как ожидается, обеспечит новые партии нелетальной помощи Альянса для Украины: включая топливо, электрогенераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления беспилотных летательных аппаратов. «Отдельные союзники также, вероятно, объявят о новых поставках военной техники для Украины», — прогнозирует АР, полагая, что это могут быть системы противовоздушной обороны (ПВО), о которых Киев просит с самого начала вторжения для защиты неба. В целом как организация НАТО не обеспечивает Украину оружием либо системами ПРО/ПВО, опасаясь быть втянутой в войну с Россией напрямую.

14 лет назад, в апреле 2008 года, саммит НАТО в Бухаресте стал площадкой ожесточенных дискуссий о перспективах членства Украины и Грузии. Для Владимира Путина то была первая возможность принять участие в саммите НАТО в качестве президента РФ — и уже тогда российский диктатор категорически возражал против принятия Украины в Альянс, называя это якобы «прямой угрозой» безопасности России. В 2022 году Путин использовал эту же манипулятивную «причину», чтобы развязать полномасштабное и открытое вторжение в Украину.



Тогда же, в 2008 году, вопреки возражениям Путина страны НАТО все же согласились обозначить евроатлантическую перспективу Украины и Грузии по итогам саммита. «НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии по поводу членства в НАТО. Мы согласились, что эти страны будут членами НАТО», — озвучил текст итогового коммюнике Яап де Хооп Схеффер, на тот момент генсек Альянса. Он выразил уверенность, что это «начало процесса, который приведет к членству Украины в Альянсе». Среди стран, поддержавших такой курс Киева и Тбилиси, были США во главе с Джорджем Бушем-младшим.

Однако усилия Украины, которая во время президентства Виктора Ющенко пыталась добиться Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) оказались тщетными: саммит в Бухаресте отложил это решение до декабря 2008 года, в итоге ни Украина, ни Грузия так и не получили ПДЧ. Этот отказ был во многом обусловлен позицией Германии и Франции, которые, как выяснилось позже, опасались спровоцировать Путина. Уже в июне 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что в 2008 году намеренно блокировала движение Украины в НАТО — и считает это верным решением даже на фоне геноцидной войны, которую РФ все равно развязала против Украины. Меркель аргументировала свою позицию тем, что тогда «Украина не была той страной, которую мы знаем сейчас» — мол, реформаторские силы были расколоты и ею «управляли олигархи», а Путин счел бы предоставление Украине ПДЧ в НАТО «объявлением войны».

Однако такая попытка Берлина и Парижа «утихомирить» Путина не спасла от войны ни Киев, ни Тбилиси. Россия вторглась в Грузию уже спустя несколько месяцев после саммита в Бухаресте, в августе 2008 года, а в Украине — после Революции достоинства в 2014-м, а затем и более масштабно в 2022 году. Более того, в декабре 2021 года Москва даже потребовала от НАТО официально отозвать решение саммита в Румынии 14-летней давности, предусматривающее возможность членства Украины и Грузии.

За полгода до февральского вторжения в Украину глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Альянс за слишком медленное движение навстречу Украине — даже после всех реформ и попыток добиться членства в НАТО. «С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для выполнения решения [Бухарестского саммита], дам вам очень честный ответ: ничего. С 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для выполнения того решения», — сказал Кулеба в интервью летом 2021 года.

И все же с весны 2018 года Украина имеет статус страны-«аспиранта» НАТО — это означает, что Альянс официально признает интерес государства в присоединении к НАТО, и страна получает приглашение вступить в интенсивный диалог с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ. Сейчас такой статус имеют три государства: Украина, Грузия, Босния и Герцеговина. Из них лишь последняя имеет ПДЧ.

За 14 лет, прошедших с момента исторического саммита в Бухаресте, членами НАТО стали Албания и Хорватия (с 2009 года), Черногория (с 2017 года), Северная Македония (с 2020 года). На фоне вторжения России в Украину заявки максимально быстро подали также Швеция и Финляндия. Переговоры с этими двумя странами завершены, протоколы об их присоединении были подписаны на саммите НАТО в Мадриде в июле 2022 года. Теперь они являются официально приглашенными в НАТО государствами, участвуют в саммитах Альянса и станут его полноправными членами после того, как это решение ратифицируют парламенты всех 30 остальных членов НАТО.