Для восстановления энергосистемы Украине необходимы новые трансформаторы и комплексы ПВО — Кулеба 28 ноября, 23:13 Дмитрий Кулеба (Фото:Cindy Liu/Reuters)

Для восстановления энергосистемы Украине необходимы новые трансформаторы и современные комплексы ПВО, убежден глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы (это важнейшая часть энергосистемы) и ПВО (чтобы сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру). Предоставляя ПВО, вы также помогаете восстановить нашу энергоструктуру», — сказал Кулеба во время брифинга.

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Он добавил, что если партнеры Украины не предоставят эти две важнейшие вещи, то Украина и дальше будет чинить электросети, а войска РФ их будут разрушать.

«Однако, если бы так не было, мы бы отстраивали, а они бы разрушали. Надо разорвать этот заколдованный круг», — сказал он.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась. По состоянию на 28 ноября в Украине до сих пор применяют аварийные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности.

Ранее украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.