Саммит G20: Меркель пришлось лететь в Буэнос-Айрес обычным рейсом

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена пересесть на обычный рейсовый самолет, чтобы попасть на на саммит G20, который проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что причиной вынужденной пересадки стала техническая неисправность правительственного самолета, из-за которой 29 ноября самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кельна.

В Кельне Меркель планировала пересесть на резервный самолет, однако это не удалось из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов.

В пятницу утром, 30 ноября, канцлер Германии и ее делегация вылетели в Мадрид, где пересели на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса.

Из-за инцидента канцлер Германии была вынуждена пропустить первый день саммита Большой двадцатки.

Erm, is this Angela Merkel on my flight?! pic.twitter.com/A36VwiNgFB