Саммит G20: Меркель пришлось лететь в Буэнос-Айрес обычным рейсом

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена пересесть на обычный рейсовый самолет, чтобы попасть на на саммит G20, который проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает DW.
Отмечается, что причиной вынужденной пересадки стала техническая неисправность правительственного самолета, из-за которой 29 ноября самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кельна.
В Кельне Меркель планировала пересесть на резервный самолет, однако это не удалось из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов.
В пятницу утром, 30 ноября, канцлер Германии и ее делегация вылетели в Мадрид, где пересели на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса.
Из-за инцидента канцлер Германии была вынуждена пропустить первый день саммита Большой двадцатки.
Erm, is this Angela Merkel on my flight?! pic.twitter.com/A36VwiNgFB— DW News (@dwnews) 1 декабря 2018 г.
Напомним, саммит G20 проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
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