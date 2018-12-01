01 декабря 2018, суббота

Саммит G20: Меркель пришлось лететь в Буэнос-Айрес обычным рейсом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ангела Меркель на борту рейсового самолета
@opeoluway2k/Twitter

Ангела Меркель на борту рейсового самолета

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена пересесть на обычный рейсовый самолет, чтобы попасть на на саммит G20, который проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что причиной вынужденной пересадки стала техническая неисправность правительственного самолета, из-за которой 29 ноября самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кельна.

В Кельне Меркель планировала пересесть на резервный самолет, однако это не удалось из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов.

В пятницу утром, 30 ноября, канцлер Германии и ее делегация вылетели в Мадрид, где пересели на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса.

Из-за инцидента канцлер Германии была вынуждена пропустить первый день саммита Большой двадцатки.

Напомним, саммит G20 проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Смотрите также

 

Читайте в свежем номере
журнала Новое Время

  • Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
  • Главные риски и достижения в госбюджете-2019
  • Украина идет на рекордный урожай в своей истории

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове