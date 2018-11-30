Меркель пропустит первый день саммита G20 - СМИ

Издание Infobae сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель перенесла свой визит в Аргентину и пропустит первый день саммита Большой двадцатки.
Причиной отсутствия Меркель стала экстренная посадка ее самолета в Кельне.
В первый день саммита канцлер должна была провести встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри.
Ранее сообщалось, что 29 ноября в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.
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