Меркель пропустит первый день саммита G20 - СМИ

По пути в Аргентину самолет Меркель совершил посадку в Кельне

Издание Infobae сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель перенесла свой визит в Аргентину и пропустит первый день саммита Большой двадцатки.

Причиной отсутствия Меркель стала экстренная посадка ее самолета в Кельне.

В первый день саммита канцлер должна была провести встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.