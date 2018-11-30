30 ноября 2018, пятница

Меркель пропустит первый день саммита G20 - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По пути в Аргентину самолет Меркель совершил посадку в Кельне

По пути в Аргентину самолет Меркель совершил посадку в Кельне

Издание Infobae сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель перенесла свой визит в Аргентину и пропустит первый день саммита Большой двадцатки.

Причиной отсутствия Меркель стала экстренная посадка ее самолета в Кельне.

В первый день саммита канцлер должна была провести встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове