Эрдоган пообещал Порошенко поднять украинский вопрос на саммите G20

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко пообещал поднять украинский вопрос на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Эрдоган осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины. Порошенко призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

"Глава Украинского государства проинформировал о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и о действиях Украины в ответ, в частности, относительно введения режима военного положения", - отметили в пресс-службе.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

28 ноября президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводится на 30 суток в 10 областях Украины, которые граничат с РФ.

26 ноября парламент поддержал указ президента о введении военного положения в граничащих с РФ областях Украины в связи с российской агрессией в Керченском проливе. Также народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

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