30 ноября 2018, пятница

Самолет Меркель совершил аварийную посадку из-за неисправности

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

В четверг, 29 ноября, в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщает AP со ссылкой на информационное агентство dpa.

Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.

Меркель летела на саммит Большой двадцатки (G20) в Аргентину. Сообщается, что немецкая делегация вылетит на другом самолете.

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