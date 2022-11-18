Лузеров, как Путин, нигде не любят. Почему саммит G20 не стал идеальным для Украины, но все равно принес Киеву хорошие новости 18 ноября, 13:40 Эксклюзив НВ Почти один ответ. Коллективный Запад (на фото, начиная с левой стороны — Джо Байден, Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон) на Бали поддержал Украину и частично склонил на свою сторону Восток (Фото:Steffen Hebestreit/BPA via REUTERS)

Что означает совместное заявление стран-членов G20 и в чем разница в отношении Вашингтона и Пекина к войне в Украине, рассуждает Назар Приходько, аналитик Центра внешнеполитических исследований.

16 ноября на Бали завершился двухдневный саммит Большой двадцатки ( G20) — лидеров двадцати самых мощных мировых экономик, который, по сути, стал встречей в формате G19. Ведь Путин самоустранился от участия в нем, потому что именно перед этим ВСУ освободили Херсон, и кремлевский диктатор испугался сокрушительной критики. На Бали прибыл руководитель российского МИД Лавров. Но он присутствовал там только 15 ноября, и уехал за несколько часов до того, как армия РФ нанесла один из самых массовых ракетных ударов по Украине во время полномасштабной войны.

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А вот Владимир Зеленский воспользовался приглашением на саммит в качестве гостя и выступил перед его участниками в формате видеосвязи.

В финале G20 хоть и не единогласно, но осудила российскую агрессию против Украины. Кроме того, как представители коллективного Запада, так и лидеры Востока — Индии и Китая — осудили то бряцание ядерным оружием, которое в последнее время позволяет себе Путин.

Какие результаты принес саммит Украины и мира? Об этом НВ побеседовал с Назаром Приходько, аналитиком Центра внешнеполитических исследований.

— В совместном заявлении G 20 по результатам саммита есть осуждение российской агрессии, выписаны несколько вещей, касающихся войны. Но там сказано и то, что это не единодушное мнение, есть страны, которые имеют другую позицию. Что это за позиция?

— Надо начать с того, что это было заявление G19, потому что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров де-факто сбежал из Бали. Мы понимаем, как тяжело протягивался конечный текст этой резолюции именно потому, что отдельные страны имели свою позицию. И не сложно догадаться, что это были за страны: Китай, Турция, Бразилия. Они не хотели жесткой риторики в сторону России — каждая из своих личных причин. Бразилия — потому, что там сейчас сменился президент, являющийся де-факто симпатиком левых идей и тому подобное. И в принципе благосклонен к России.

Президент Турции Реджеп Эрдоган — потому, что играет роль миротворца, которую он сам себе присвоил: прежде всего пытается показать своему избирателю, что он чуть ли не один из способных геополитических лидеров. " остановить" войну.

Самое главное — это Си Цзиньпин, руководитель КНР. Потому что у него совершенно противоположный тому же американскому лидеру Джо Байдену взгляд на ситуацию. Си определенным образом сейчас находится в так называемом политическом шпагате: с одной стороны, он против войны как таковой, потому что это определенным образом сказывается на экономике Китая. Во-вторых, вопрос чисто геополитический: Пекину не хочется победы цивилизованного мира над Россией, потому что у него есть собственные амбиции в отношении Тайваня. Сильный Запад китайцам невыгодно потому, что тогда легкой прогулки на Тайвань не получится. Поэтому он всячески пытается размыть позиции, чтобы все-таки не было окончательной решительности покончить с путинским режимом и, думаю, с Россией.

— Что эта резолюция означает? Это как декларация?

— Всегда крупные организации принимают какие-либо резолюции или декларации, носящие сугубо рекомендательный характер. То же самое можно сравнить как раз с недавней резолюцией ООН по репарациям, которые должна выплатить Россия Украине. Она тоже носит рекомендательный характер.

На мой взгляд, важно то, что таких саммитов, встречах происходит не за столом, когда ведутся протокольные съемки, а в кулуарах, на «полях». И вот там, если брать практическую сторону, нужно просто разбить двадцатку на группы. Понять, какая группа за нас. И вот наши союзники, партнеры могли бы в кулуарах договориться о чем-то таком, что будет осуществляться и мы это увидим на конкретных действиях. Думаю, что в достаточно краткосрочной перспективе мы ощутим и увидим результаты именно кулуарных договоренностей на саммите G20.

— По Лаврову: кажется, что это был демарш , — что он попал в больницу, а потом быстро уехал из Бали?