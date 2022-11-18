Лузеров, как Путин, нигде не любят. Почему саммит G20 не стал идеальным для Украины, но все равно принес Киеву хорошие новости

18 ноября, 13:40
Эксклюзив НВ
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Почти один ответ. Коллективный Запад (на фото, начиная с левой стороны — Джо Байден, Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон) на Бали поддержал Украину и частично склонил на свою сторону Восток (Фото:Steffen Hebestreit/BPA via REUTERS)

Почти один ответ. Коллективный Запад (на фото, начиная с левой стороны — Джо Байден, Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон) на Бали поддержал Украину и частично склонил на свою сторону Восток (Фото:Steffen Hebestreit/BPA via REUTERS)

Автор: Максим Бутченко

Что означает совместное заявление стран-членов G20 и в чем разница в отношении Вашингтона и Пекина к войне в Украине, рассуждает Назар Приходько, аналитик Центра внешнеполитических исследований.

16 ноября на Бали завершился двухдневный саммит Большой двадцатки ( G20) — лидеров двадцати самых мощных мировых экономик, который, по сути, стал встречей в формате G19. Ведь Путин самоустранился от участия в нем, потому что именно перед этим ВСУ освободили Херсон, и кремлевский диктатор испугался сокрушительной критики. На Бали прибыл руководитель российского МИД Лавров. Но он присутствовал там только 15 ноября, и уехал за несколько часов до того, как армия РФ нанесла один из самых массовых ракетных ударов по Украине во время полномасштабной войны.

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А вот Владимир Зеленский воспользовался приглашением на саммит в качестве гостя и выступил перед его участниками в формате видеосвязи.

В финале G20 хоть и не единогласно, но осудила российскую агрессию против Украины. Кроме того, как представители коллективного Запада, так и лидеры Востока — Индии и Китая — осудили то бряцание ядерным оружием, которое в последнее время позволяет себе Путин.

Какие результаты принес саммит Украины и мира? Об этом НВ побеседовал с Назаром Приходько, аналитиком Центра внешнеполитических исследований.

— В совместном заявлении G 20 по результатам саммита есть осуждение российской агрессии, выписаны несколько вещей, касающихся войны. Но там сказано и то, что это не единодушное мнение, есть страны, которые имеют другую позицию. Что это за позиция?

— Надо начать с того, что это было заявление G19, потому что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров де-факто сбежал из Бали. Мы понимаем, как тяжело протягивался конечный текст этой резолюции именно потому, что отдельные страны имели свою позицию. И не сложно догадаться, что это были за страны: Китай, Турция, Бразилия. Они не хотели жесткой риторики в сторону России — каждая из своих личных причин. Бразилия — потому, что там сейчас сменился президент, являющийся де-факто симпатиком левых идей и тому подобное. И в принципе благосклонен к России.

Президент Турции Реджеп Эрдоган — потому, что играет роль миротворца, которую он сам себе присвоил: прежде всего пытается показать своему избирателю, что он чуть ли не один из способных геополитических лидеров. " остановить" войну.

Самое главное — это Си Цзиньпин, руководитель КНР. Потому что у него совершенно противоположный тому же американскому лидеру Джо Байдену взгляд на ситуацию. Си определенным образом сейчас находится в так называемом политическом шпагате: с одной стороны, он против войны как таковой, потому что это определенным образом сказывается на экономике Китая. Во-вторых, вопрос чисто геополитический: Пекину не хочется победы цивилизованного мира над Россией, потому что у него есть собственные амбиции в отношении Тайваня. Сильный Запад китайцам невыгодно потому, что тогда легкой прогулки на Тайвань не получится. Поэтому он всячески пытается размыть позиции, чтобы все-таки не было окончательной решительности покончить с путинским режимом и, думаю, с Россией.

— Что эта резолюция означает? Это как декларация?

— Всегда крупные организации принимают какие-либо резолюции или декларации, носящие сугубо рекомендательный характер. То же самое можно сравнить как раз с недавней резолюцией ООН по репарациям, которые должна выплатить Россия Украине. Она тоже носит рекомендательный характер.

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На мой взгляд, важно то, что таких саммитов, встречах происходит не за столом, когда ведутся протокольные съемки, а в кулуарах, на «полях». И вот там, если брать практическую сторону, нужно просто разбить двадцатку на группы. Понять, какая группа за нас. И вот наши союзники, партнеры могли бы в кулуарах договориться о чем-то таком, что будет осуществляться и мы это увидим на конкретных действиях. Думаю, что в достаточно краткосрочной перспективе мы ощутим и увидим результаты именно кулуарных договоренностей на саммите G20.

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— По Лаврову: кажется, что это был демарш , — что он попал в больницу, а потом быстро уехал из Бали?

Теги:   Саммит G20 Джастин Трюдо Си Цзиньпин

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