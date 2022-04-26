«Один Джавелин — это минус танк РФ». Посол Эстонии рассказал НВ о поддержке Украины в борьбе против оккупантов — интервью 26 апреля, 21:59 СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Эстония прагматичная страна и она понимает важность военной поддержки Украины в войне против России и ради своей безопасности, рассказал в эфире Радио НВ Каимо Кууск, посол Эстонии в Киеве.

— Скажите, пожалуйста, как война в Украине изменила эстонское общество? Как сейчас изменилось общечеловеческое отношение к РФ?

— Я думаю, что в Эстонии и других странах Балтии мы не были наивными по отношению к России, но эта большая, огромная война сейчас как-то показала, что у нас страх-то еще где-то внутри есть. Поэтому мы поможем Украине и поддерживаем, чтобы Украина выиграла эту войну против России.

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— С начала войны Эстония 0,8% собственного ВВП выделила на помощь Украине. Это очень много. В чем причина, почему Эстония так сильно хочет помочь Украине?

— Причина — я думаю, что две больших причины: во-первых, это ценности, мы поддерживаем демократическое государство, которое атаковала Россия. И мы получили свою независимость обратно в 1991 году, один из наших самых важных принципов в том, что мы никогда не будем в одиночестве. Это не только о нас, об Эстонии, это также значит, что мы не оставляем другое демократическое государство в одиночестве, потому что мы были в одиночестве до своей независимости, это первый принцип. И второй — мы очень прагматичный народ. Мы маленькая, компактная страна, а значит мы должны быть очень прагматичными. И каждый Джавелин, который мы дадим Украине, уничтожает российский танк, это значит, что для Эстонии угроза со стороны России уменьшается.

— А что происходит в эстонских политических кругах, политических элитах? Насколько там существует консенсус среди этих элит касательно поддержки Украины?

— У нас, конечно, есть этот консенсус. Несколько дней назад я был с делегацией Верховной Рады в Таллине, смотрел, как Рийгикогу принял заявление, которым назвал то, что Россия сейчас делает против Украины, геноцидом. И это заявление поддержали все фракции, все члены, представители фракций имели возможность сказать что-то. Так что в этом смысле у нас консенсус есть между партиями.

— А реально в Эстонии видят российскую угрозу? В Эстонии чувствуется эта угроза, вы верите, что Россия может вторгнуться в Эстонию?

— Мы всегда рассматривали угрозу со стороны России против Эстонии серьезно. В этом смысле мы можем сказать, что ничего не изменилось, у России были и есть планы против нас уже несколько десятилетий, они тренировали, используя эти планы, каждое военное учение, например. Так что мы знаем, что от России ничего очень хорошего не стоит ожидать. Мы не видим, что сразу что-то начинается, такого мы не прогнозируем сейчас. Но работать с НАТО продолжаем, потому что как мы говорим в Эстонии, это как с любовью, никогда не бывает слишком много безопасности и любви.

— На российском телевидении можно было не единожды с начала войны в Украине увидеть, как они разворачивают карты, показывают, как они будут наступать, захватывать страны Балтии. Все-таки, вы считаете, это такой шантаж, пугают?

— Да, это, конечно, шантаж сейчас, чтобы мы испугались, тихо сидели и не поддерживали Украину. Но мы такой подход не примем, мы поддерживаем и будем поддерживать Украину как надо, как можем.

— Скажите, пожалуйста, что, с вашей точки зрения, значит антипутинская коалиция? Существует ли она сейчас, видите ли вы ее? И как она должна выглядеть?

— Я думаю, что сейчас мы можем увидеть и называть это коалицией свободного мира, все демократические государства, я думаю, сейчас поддерживают Украину. Там есть, конечно, разница, но вся поддержка — это очень важно. Есть поддержка военная, как мы в Эстонии даем оружие для Украины, есть поддержка финансовая и экономическая, тоже очень важно, потому что в Украине огромный дефицит бюджета и нужно поддерживать в этой сфере. И есть третья сфера — это политическая поддержка, это важно, чтобы изолировать Россию в международных организациях. Очень крепкой коалиции или чего-то на бумаге сейчас, конечно, нет, но иногда, я думаю, что эти слова, дух важнее, чем что-то на бумаге.

Наш военнокомандующий сказал очень хорошо, что ты не можешь остановить российский танк просто словами, поэтому нужно делать, нужно делать много, чтобы поддерживать Украину.

— Вчера поздно вечером появилась новость, что министр обороны Грузии призвал Украину забыть об обидах и жить дружно с Россией. Как вы считаете, откуда еще эти сантименты остались, в частности, особенно у тех стран, которые знают, что такое российская агрессия и российская атака? Это деньги, это политика или это такое мировоззрение еще остается?

— Это, кажется, какой-то опыт. И для нас такой опыт не подходит, потому что мы знаем, что происходит, если ты попадешь в ад оккупации России. Мы видели это в 1940-е годы после Второй мировой войны, когда наши Лесные братья воевали против коммунистов, чтобы Эстония была снова независимой. Я думаю, что мы потеряли больше людей, чем если бы в 1939 году мы стали как государство воевать против России. Поэтому мы никак не можем делать вид, что мир должен как-то принять, какие-то договоренности о границах, где российские войска сейчас есть, потому что весь мир видел, что происходит под оккупацией России, Буча, Мариуполь. Поэтому я удивлен, слыша такие слова, как некоторые политики Грузии говорят, это странно.

— Вы сами удивлены тем, что сделала российская армия, российские солдаты в Украине?

— Не удивлен, потому что я думаю, что они продолжают делать то, что делали уже как минимум 100 лет. У нас, эстонцев, есть опыт, как они себя ведут с мирными жителями. Поэтому иллюзий у нас нет.

— Соседи Эстонии, Швеция и Финляндия, наверное, в скором времени станут странами НАТО, хотя до последнего они отрицали эту идею. Что это значит, поняли степень опасности, поняли, что без НАТО никак? Или как вы объясняете эти изменения курса?

— Я думаю, что 24 февраля этого года все изменилось, очень многое изменилось. Те международные организации, о которых мы думали, что они функционируют, такие как ОБСЕ и та же Организация объединенных наций, не смогли подойти к ситуации так, что война не начинается. Так что сейчас, я думаю, что более или менее мы можем видеть две эффективных международных организации — это Европейский Союз и НАТО. Европейский Союз больше сосредоточен на экономике, НАТО — на безопасности. Поэтому нейтральный статус в нашей части мира — это не работает, в соседстве с Россией это точно не работает.

— Когда вы говорите, что Евросоюз — эффективная организация, что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что Европейский Союз если уже реагирует, то реагирует тем, что поддерживает не только своих членов, но и тех, которые хотят быть настоящими членами Евросоюза. И финансовая поддержка, например, я думаю, что помогла и помогает Украине очень-очень много.

— Да, но все-таки какого-то политического единства и даже экономического, мы же сейчас не наблюдаем, как происходят эти дискуссии касательно газового и нефтяного эмбарго?

— Работа продолжается, работа продолжается, это мой ответ сейчас. Конечно, нелегко, наши эстонские дипломаты в Брюсселе, мягко говоря, очень интенсивно дискутируют с некими дипломатами из неких стран. И я лично не понимаю, почему мы не можем сразу отказаться от российского угля, нефти и газа.

— Чтобы внести ясность, Эстония отказалась полностью и от угля, и от нефти, и от газа уже, или с конца года, как здесь?

— С углем у нас легко, потому что мы не потребляли российский уголь. С газом тоже мы, я думаю, что уже отказались, и с нефтью так же, я думаю, что мы можем это делать.

— Недавно была передана первая часть опросника, которую нужно заполнить для того, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Что дальше, исходя из опыта Эстонии, насколько для Украины это будет сложный путь, учитывая все-таки войну? И выглядит так, что быстро она не закончится.

— Конечно, это будет нелегкий путь, потому что первый приоритет — получить сейчас статус кандидата, и это тоже нелегко. Но мы поддерживаем, есть множество стран Евросоюза, которые поддерживают, и с другими надо работать, мы постоянно работаем. Поэтому нужно достичь этого статуса кандидата. Потом начинаются переговоры, и без войны эти переговоры в разных секторах — это нелегко, у Эстонии это заняло шесть лет от старта переговоров в этих разных секторах до членства. Но вы в Украине можете знать, что у нас есть экспертиза, мы можем вас поддерживать и в этом тоже как-то дать хорошие предметы и так поддерживать.

Да, это займет время, но я думаю, сигнал о том, что есть статус кандидата, начинаются переговоры, — это тоже сигнал для других предпринимателей, для экономики очень хороший сигнал того, что страна двигается в сторону членства. Я думаю, что это будет уже огромная польза даже в то время, когда переговоры еще будут идти.

— На пресс-конференции Владимир Зеленский сказал, что каждая страна Евросоюза хочет стать, может стать или станет патроном какой-то определенной украинской области или города и будет помогать восстанавливаться после войны. Эстония будет среди этих патронов?

— Абсолютно, мы работаем над этим и смотрим в сторону Житомирской области. Там очень интересная область, чуть-чуть похожа на южную Эстонию, потому мы там чувствуем себя как дома.

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