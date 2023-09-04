Россия атаковала Одесскую область, есть попадания в гражданскую инфраструктуру, большинство БПЛА сбито — ОК Юг

4 сентября, 07:20
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Спасатели тушат пожар после удара РФ (Фото:https://t.me/SJTF_Odes)

Спасатели тушат пожар после удара РФ (Фото:https://t.me/SJTF_Odes)

В ночь на понедельник, 4 сентября, Россия атаковала Одесскую область, есть попадания в гражданскую инфраструктуру, большинство БПЛА сбито.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Тревога звучала более 3,5 часов. Враг снова повторил массированный удар по югу Одесской области, применив ударные БПЛА типа шахед“. Атака продолжалась несколькими волнами», — сказала она в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, тактика врага повторилась.

Пресс-секретарь добавила, что под ударом была гражданская инфраструктура, абсолютное большинство БПЛА уничтожено ПВО.

https://t.me/SJTF_Odes
Фото: https://t.me/SJTF_Odes
https://t.me/SJTF_Odes
Фото: https://t.me/SJTF_Odes
https://t.me/SJTF_Odes
Фото: https://t.me/SJTF_Odes

«К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру, есть повреждения здания», — сказала она.

Информация о пострадавших уточняется.

3 сентября в результате атаки «шахедов» по Одесской области были попадания в припортовую инфраструктуру. На месте вспыхнул пожар, известно о двух пострадавших.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Наталья Гуменюк Война России против Украины шахеды

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