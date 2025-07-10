Рубио заявил, что США и Россия обменялись «новыми идеями» по мирным переговорам

США ожидают больше гибкости от России в вопросе прекращения войны (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и страна-агрессор Россия обменялись новыми идеями относительно мирных переговоров о прекращении войны против Украины.

«Я считаю, что это новый и несколько иной подход. Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я передам президенту», — сказал Рубио журналистам в четверг, 10 июля, сообщает AP.

Рубио добавил, что президент Дональд Трамп «разочарован и расстроен из-за отсутствия большей гибкости со стороны России» в вопросе прекращения войны против Украины.

«Мы должны увидеть дорожную карту, которая бы показала, как этот конфликт может завершиться. И мы поделились некоторыми идеями относительно того, как это могло бы выглядеть. Мы и в дальнейшем будем участвовать там, где будем видеть возможность повлиять на ситуацию», — сказал госсекретарь США.

10 июля в Кулуа-Лумпуре (Малайзия) прошла встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

Переговоры продолжались 50 минут, заявляют российские СМИ. Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствовали — заместитель госсекретаря по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа Майкл Энтон.

Со стороны РФ — и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США, пишет Радио Свобода.

Их предыдущая личная встреча состоялась в феврале в Эр-Рияде. Дипломаты также неоднократно общались по телефону, пытаясь достичь договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной, однако без успеха из-за отказа страны-агрессора.