В России придумали новое требование к Украине для прекращения войны

30 июня, 12:50
Обучение украинских военных в Эстонии (Фото: Генштаб ВСУ)

Посол Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ по особым поручениям Родион Мирошник утверждает, что Украина должна прекратить обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за рубежом.

Такое требование РФ к Украине Мирошник озвучил в интервью российскому пропагандистскому изданию Известия.

Мирошник заявил, что участие или соучастие других стран в войне — это ключевой момент, который, по мнению РФ, «должен быть остановлен в любом виде». И в виде поставок вооружений, утверждает дипломат страны-агрессора, и в виде обучения украинских военных. Он считает, что прекращение этих программ станет демонстрацией стремления урегулировать войну.

Родион Мирошник является бывшим пресс-секретарем экс-главы Луганской ОГА Александра Ефремова, а также лидера Партии регионов Виктора Януковича. Он также является бывшим депутатом Луганского облсовета от Партии регионов и экс-руководителем Луганской областной телерадиокомпании Украины.

Коллаборант играл одну из ключевых ролей в поддержке российской оккупации Луганской области.

В 2015 году как представитель оккупированной Луганской области в трехсторонней контактной группе он присоединился к переговорам по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В сентябре 2017 года Луганская прокуратура объявила Миирошника в розыск.

В августе 2023 года Родион Мирошник получил от оккупантов новую должность — «посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима». В июне 2024 года Евросоюз ввел против него санкции.

Требования России к Украине — что известно

2 июня российские пропагандисты опубликовали текст «меморандума», который страна-агрессор передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле.

В частности, Россия требует вывода украинских войск из четырех областей Украины, «международного признания Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России», нейтралитета Украины, отказа от получения ядерного оружия и т. д.

Согласно документу, опубликованному российскими пропагандистами, страна-агрессор требует от официального Киева:

  • вывода ВСУ с оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, а также из Херсонской и Запорожской областей;
  • отвода ВСУ с «Донбасса и Новороссии за 30 дней прекращения огня»;
  • «международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии» в составе страны-агрессора РФ;
  • нейтралитет Украины;
  • проведение выборов в Украине, а затем «подписание мирного договора»;
  • «запрет на передислокацию ВСУ», за исключением «перемещений для отвода войск на согласованное расстояние;
  • запрета на прием и размещение ядерного оружия в Украине;
  • прекращения поставок западного оружия в Украину и предоставления разведданных;
  • «мирный договор» между Россией и Украиной должен быть «одобрен юридически обязывающей резолюцией Совбеза ООН»;
  • провести амнистию «политзаключенных» и освободить «удерживаемых военных и гражданских лиц»;
  • обеспечить «полноту прав, свобод и интересов русскоязычных»;
  • «отказаться от взаимных претензий» в связи с ущербом от боевых действий.
  • «распустить националистические организации и партии»;
  • отказаться от санкций против России;
  • снять ограничения с УПЦ МП;
  • возобновить дипломатические и экономические отношения с Россией.
16 июня заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Украина якобы должна уничтожить все оружие, которое ей предоставили западные союзники.

Грушко придумал, что такое оружие на территории Украины якобы «создает огромную угрозу безопасности и для западных государств».

Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал новые российские требования по уничтожению всего предоставленного Западом оружия «полной неадекватностью».

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Переговоры с Россией Требования Меморандум

