Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле, 16 мая 2025 года (Фото: x.com/HakanFidan)

Оценка усилий украинской переговорной группы по достижению мира снизилась. Если в июне 48% украинцев считали, что она делает все возможное, то в июле этого мнения разделяют 36%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Рейтинг 4−5 июля.

При этом в отчете говорится, что большинство опрошенных (60%) считают, что президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное для достижения мира.

Опрос проводился методом CATI среди 1000 респондентов от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству регионах с мобильной связью.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка — не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95.

8 июля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия «ждет» от Украины предложений по дате третьего раунда переговоров.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа.



Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина — Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров глава украинского ведомства сказал журналистам, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными. Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа страны-агрессора до конца месяца. У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу, добавил Умеров. Россия отказывалась передать Украине свой документ до момента встречи в Стамбуле. Украина же передала свой меморандум заранее.

13 июня министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает переговоры, где принимаются решения и решаются вопросы. Он также добавил, что на прошлой встрече Украина продемонстрировала свой конструктивизм, но страна-агрессор РФ «проявила полную неадекватность», передав меморандум, в котором выдвигает свои ультиматумы.

«Они не изменили риторику ультиматумов, они требуют от нас капитуляции», — сказал Сибига.

