Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров во время переговоров на полях форума ASEAN (Фото: МИД России / Telegram)

В Кулуа-Лумпуре (Малайзия) завершилась встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

Об этом в четверг, 10 июля, сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Утверждается, что встреча продлилась 50 минут.

Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствовали — замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа Майкл Энтон.

Реклама

Со стороны РФ — и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

Рубио и Лавров провели встречу в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of SouthEast Asian Nations, ASEAN).

Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, пишет Радио Свобода.

Их предыдущая личная встреча состоялась в феврале в Эр-Рияде. Дипломаты также неоднократно общались по телефону, пытаясь достичь договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной, однако безуспешно.

В ночь на 10 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, который длился почти десять часов.

«Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 — шахеды. Главная цель атаки — Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области», — комментировал атаку президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркивал, что сотни шахедов каждую ночь, постоянные удары, массированные атаки против украинских городов — это очевидное наращивание Россией террора.