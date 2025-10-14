«Осторожно выведем за пределы». Рютте заявил, что НАТО не будет сбивать российские самолеты, если они не будут нести угрозы
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на 71-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, Словения, 13 октября 2025 года (Фото: Borut Zivulovic/REUTERS)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство в случае, если они не будут представлять угрозы.
«Если самолет представляет угрозу, мы имеем полномочия принять крайние меры. Но если самолет не представляет угрозы, мы не будем его сбивать, а осторожно выведем за пределы воздушного пространства», — сказал он во время Парламентской ассамблеи НАТО.
Рютте отметил, что полностью согласен с таким подходом. Генсек НАТО считает, что это пропорциональная реакция на нарушение воздушного пространства.
«Мы намного сильнее россиян. Мы не должны сбивать российские самолеты только потому, что они входят в наше воздушное пространство. Мы делаем это, если они входят в наше воздушное пространство и также представляют угрозу», — говорит Рютте.
По его словам, если бы НАТО сбивало российские самолеты, то это свидетельствовало бы о «слабости» Альянса.
«Если бы мы были слабыми, вы могли бы подумать: „Ладно, мы слабые, поэтому должны немедленно показать им, что когда они входят в наше воздушное пространство, мы их сбиваем“», — добавил генсек НАТО.
19 сентября три МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки. Это было уже четвертое нарушение Россией воздушного пространства страны с начала 2025 года, но залет трех истребителей стал беспрецедентным.
24 сентября система противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) обнаружила возле Аляски два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.
25 сентября командование воздушных сил НАТО сообщало, что три самолета МиГ-31 и истребители Су-30 и Су-35 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. На перехват российских самолетов с авиабазы Шяуляй в Литве поднялись венгерские истребители Gripen.
26 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал слабой реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства российскими самолетами и дронами.
По данным Bloomberg, союзники по НАТО пытаются скоординировать реакцию на нарушение Россией воздушного пространства стран-членов, но внутри Альянса возникли «тревожные разногласия» по этому вопросу.