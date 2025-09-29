В Швеции не исключают сбивания российских самолетов в случае нарушения ими воздушного пространства
Российский МиГ-31, который нарушил воздушное пространство Эстонии 19 сентября (Фото: Вооруженные силы Швеции/Гандаут через REUTERS)
Главнокомандующий вооруженных сил Швеции Михаэль Клессон не исключает возможность сбивания российских самолетов в случае нарушения ими воздушного пространства страны. Об этом сообщает SVT.
«Если вы не выполняете приказы, крайней мерой является возможность применить силу, чтобы сначала обозначить, а затем применить эффективный огонь. Другими словами, сбить», — сказал он.
Клессон отметил, что решение об открытии огня принимает пилот самолета, который сталкивается с угрозой границы Швеции.
«По моему мнению, наши пилоты имеют и подготовку, и опыт, чтобы принимать решения в таких ситуациях», — подчеркнул главнокомандующий.
Он отметил, что эскалацию конфликта никогда нельзя исключать. В то же время Клессон не считает это вероятным сейчас.
«Я не думаю, что Россия хочет войны с НАТО. Я считаю, что она хочет политически расколоть НАТО, выявить наши слабые места, использовать их и посеять страх среди наших народов», — добавил военный.
19 сентября три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки. Это было уже четвертое нарушение Россией воздушного пространства страны с начала 2025 года.
В эстонской разведке впоследствии рассказали, что российские пилоты МиГов проигнорировали сигналы итальянских истребителей, которые патрулировали небо страны.
Министерство обороны РФ отрицает нарушение воздушного пространства, назвав инцидент «плановым перелетом» над Балтийским морем.
23 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о сбивании российских самолетов, нарушающих воздушное пространство стран-членов Альянса, будет приниматься на основе оценки ситуации.
По данным Bloomberg, европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.