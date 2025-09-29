В Швеции не исключают сбивания российских самолетов в случае нарушения ими воздушного пространства

Главнокомандующий вооруженных сил Швеции Михаэль Клессон не исключает возможность сбивания российских самолетов в случае нарушения ими воздушного пространства страны. Об этом сообщает SVT .

«Если вы не выполняете приказы, крайней мерой является возможность применить силу, чтобы сначала обозначить, а затем применить эффективный огонь. Другими словами, сбить», — сказал он.

Клессон отметил, что решение об открытии огня принимает пилот самолета, который сталкивается с угрозой границы Швеции.

«По моему мнению, наши пилоты имеют и подготовку, и опыт, чтобы принимать решения в таких ситуациях», — подчеркнул главнокомандующий.

Он отметил, что эскалацию конфликта никогда нельзя исключать. В то же время Клессон не считает это вероятным сейчас.

«Я не думаю, что Россия хочет войны с НАТО. Я считаю, что она хочет политически расколоть НАТО, выявить наши слабые места, использовать их и посеять страх среди наших народов», — добавил военный.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки. Это было уже четвертое нарушение Россией воздушного пространства страны с начала 2025 года.

В эстонской разведке впоследствии рассказали, что российские пилоты МиГов проигнорировали сигналы итальянских истребителей, которые патрулировали небо страны.

Инфографика: NV

Министерство обороны РФ отрицает нарушение воздушного пространства, назвав инцидент «плановым перелетом» над Балтийским морем.

23 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о сбивании российских самолетов, нарушающих воздушное пространство стран-членов Альянса, будет приниматься на основе оценки ситуации.

По данным Bloomberg, европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.