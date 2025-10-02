Командующий армии Эстонии считает, что сбивать российские истребители «было бы стратегической ошибкой»

Андрус Мерило заявил, что не было необходимости сбивать российские истребители, которые нарушили воздушное пространство Эстонии (Фото: Силы обороны Эстонии / X)

Командующий Сила обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что сбивать российские истребители, которые недавно нарушили эстонское воздушное пространство , «было бы стратегической ошибкой». Об этом сообщает ERR .

Мерило отметил, что при необходимости НАТО «будет действовать решительно», но в случае инцидента, который произошел две недели назад, необходимости сбивать российские самолеты не было.

«И я утверждаю, что сбивание в тот раз стало бы стратегической ошибкой. Ее последствия для нас были бы значительно хуже. А мы в результате, при решении инцидента, получили дипломатическую победу. И, вероятно, многие наши союзники не поняли бы такой шаг», — считает он.

Командующий Эстонии также утверждает, что России «нет смысла» провоцировать НАТО.

«Россия наблюдает за нами так же, как и мы за ней. Мы пытаемся понять, что она делает и как, и постоянно оцениваем возможности друг друга. Ей нет никакой нужды нас тестировать. В данном случае это скорее был один из шагов эскалации с целью вызвать более широкий резонанс между нами и создать условия, чтобы в случае с Украиной дела у них шли немного успешнее, чем сейчас», — рассказал военный.

В то же время Мерило отметил, что невозможно поверить версии РФ о том, что все произошло случайно из-за навигационной ошибки, поскольку российские истребители находились в воздушном пространстве Эстонии слишком долго.

«Играть с такой возможностью эскалации, особенно с возможностью непреднамеренной эскалации, — абсолютно безответственно. Ради защиты наших людей мы готовы применить и смертоносную силу», — подчеркнул командующий.

Однако, по его словам, точно известно, что под крыльями российских истребителей находилось вооружение, которое не предназначалось для поражения наземных целей.

Вторжение российских истребителей в Эстонию — главное

19 сентября три российских МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки. Правительство Эстонии начало консультации согласно статье 4 НАТО.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявила, что Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство страны в 2025 году.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гар заявила, что это «еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать». Она добавила, что НАТО «немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты».

Вооруженные силы Эстонии начали внеплановые учения по отражению воздушных атак. Также страна впервые созвала заседание Совбеза ООН.

28 сентября британская газета The Times сообщила, что три истребителя МиГ-31 страны-агрессора РФ, которые нарушили воздушное пространство Эстонии, могли залететь глубже, чем сообщалось ранее. Российские истребители были перехвачены над сушей и, очевидно, направлялись в сторону Таллинна.