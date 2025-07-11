В современной истории Чехии 2024 год стал «одним из самых сложных» из-за российских диверсий — чешская разведка
Россия «продолжает свои попытки восстановить более широкие шпионские структуры» под дипломатическим прикрытием своего посольства в Чехии (Фото: kaprikM/depositphotos)
Глава службы безопасности Чехии Михал Коуделка рассказал, что из-за российских диверсий, в частности попыток саботажа, кибератак и дезинформации, 2
Об этом сообщает Guardian со ссылкой на ежегодный отчет Службы информации безопасности Чехии.
Чешская разведка отмечает, что Россия «продолжает свои попытки восстановить более широкие шпионские структуры» под дипломатическим прикрытием своего посольства в Чехии.
Отмечается, что в течение года российские разведывательные службы завербовали других людей, в частности белорусского искателя убежища, которому якобы платило российское ГРУ в криптовалюте за публикацию пророссийской пропаганды.
Чешское ведомство также предупредило о росте количества случаев вербовки людей «без прямой связи с Россией» из организованных преступных групп через онлайн-рекламу, в частности в Telegram.
Российские вербовщики ориентируются на бедных мигрантов из-за пределов ЕС и часто используют дополнительных посредников в этом процессе, поэтому лицо, которое нанимают на работу, может даже не знать о причастности России.
В отчете говорится, что таким людям обычно поручают широкий спектр деятельности, включая «перевозку людей или посылок, фотографирование и съемку чувствительных объектов, поджогов».
В отчете также упоминается некоторая враждебная деятельность со стороны Китая, включая попытки «найти сочувствующих, которые бы продвигали интересы Китая, подавляли чешско-тайваньское сотрудничество».
Ранее СМИ сообщали, что у российских шпионских служб есть новое теневое подразделение, которое нацелено на Запад и проводит тайные атаки по всей Европе и не только.