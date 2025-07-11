Россия «продолжает свои попытки восстановить более широкие шпионские структуры» под дипломатическим прикрытием своего посольства в Чехии (Фото: kaprikM/depositphotos)

Глава службы безопасности Чехии Михал Коуделка рассказал, что из-за российских диверсий , в частности попыток саботажа, кибератак и дезинформации, 2 024 год стал «одним из самых сложных в современной истории Чехии с точки зрения безопасности»

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на ежегодный отчет Службы информации безопасности Чехии.

Чешская разведка отмечает, что Россия «продолжает свои попытки восстановить более широкие шпионские структуры» под дипломатическим прикрытием своего посольства в Чехии.

Отмечается, что в течение года российские разведывательные службы завербовали других людей, в частности белорусского искателя убежища, которому якобы платило российское ГРУ в криптовалюте за публикацию пророссийской пропаганды.

Чешское ведомство также предупредило о росте количества случаев вербовки людей «без прямой связи с Россией» из организованных преступных групп через онлайн-рекламу, в частности в Telegram.

Российские вербовщики ориентируются на бедных мигрантов из-за пределов ЕС и часто используют дополнительных посредников в этом процессе, поэтому лицо, которое нанимают на работу, может даже не знать о причастности России.

В отчете говорится, что таким людям обычно поручают широкий спектр деятельности, включая «перевозку людей или посылок, фотографирование и съемку чувствительных объектов, поджогов».

В отчете также упоминается некоторая враждебная деятельность со стороны Китая, включая попытки «найти сочувствующих, которые бы продвигали интересы Китая, подавляли чешско-тайваньское сотрудничество».

Ранее СМИ сообщали, что у российских шпионских служб есть новое теневое подразделение, которое нацелено на Запад и проводит тайные атаки по всей Европе и не только.