Россия, по данным разведки Чехии, вербует мигрантов для совершения преступлений в Европе , распространения страха и подрыва доверия к правительству. Разведчики отмечают, что Кремль для вербовки использует Telegram и распространяет влияние через РПЦ.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на отчет чешской разведывательной службы за 2024 год.

Чешская разведка заявили, что Россия использует Telegram для вербовки потенциальных агентов для осуществления разнообразной преступной деятельности, такой как съемка видео военных баз или логистических центров для военной помощи, предназначенной для Украины, или осуществления поджогов.

Реклама

Отмечается, что эти действия, кроме их основной цели сбора информации или причинения вреда, также направлены на причинение психологического вреда.

«Это включает ослабление сплоченности западных обществ, распространение страха и неопределенности, подрыв доверия общественности к способности государства защищать своих граждан и усиление давления по сокращению поддержки Украины в ее защите от российской агрессии», — говорится в отчете.

Во многих случаях агенты не знают, что работают на Россию, поскольку их нанимают через посредников.

Москва также распространяет свое влияние через Русскую православную церковь в Чехии, сообщила чешская разведка, добавив, что это учреждение, полностью лояльное Кремлю.

Ранее СМИ сообщали, что у российских шпионских служб есть новое теневое подразделение, которое нацелено на Запад и проводит тайные атаки по всей Европе и не только.