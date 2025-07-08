Президент Чехии Петр Павел заявил, что усиление давления на Россию через введение экономических санкций против страны-агрессора является в личных интересах президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Павел добавил, что в долгосрочной перспективе для США главной проблемой является не Россия, а Китай.

«И совершенно очевидно, что Китай внимательно следит за тем, что происходит в Украине. Они изучают это ежедневно. Если мы окажемся нерешительными, они воспользуются этим в своих интересах», — подчеркнул он.

По словам президента Чехии, если Трамп вместе с Европой «продемонстрирует твердость и решительность», это станет «не только четким сигналом» России, что единственная альтернатива войне — это переговоры, но и четким сигналом Китаю, что демократические страны не станут терпеть никаких нарушений международного права.

Его также спросили, смог ли он донести Трампу важность введения санкций против РФ во время их недавнего разговора, на что он ответил, что американский лидер слушал его.

«Он слушал, он слушал. Безусловно, он был достаточно осторожным с принятием каких-либо решений, но не только я выступал за приоритет экономических мер над военными. Думаю, мы будем иметь возможность провести новые раунды переговоров с американскими союзниками, чтобы убедить их, что именно такой путь может привести к решению — без продолжения конфликта и без многих жертв и разрушений», — подытожил Павел.

Ранее чешский лидер сообщал, что на закрытом ужине во время саммита НАТО в Гааге лидеры пытались убедить Трампа усилить экономическое давление на страну-агрессора Россию.

«Мы были очень сплочены и коллективно убеждали его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию. Не для того, чтобы Россия экономически развалилась — это не в наших интересах, — а для того, чтобы она поняла, что у нее просто нет другого выбора, кроме как действовать», — рассказывал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является автором законопроекта о 500% пошлин на товары из стран, торгующих с Россией, заявил, что президент Трамп впервые его поддержал.