Президент Чехии сегодня представит свой план послевоенного восстановления Украины на конференции в Риме

Президент Чехии Петр Павел представит план послевоенного восстановления Украины на Международной конференции по вопросам восстановления в Риме в четверг, 10 июля. Об этом сообщает Euractiv .

Отмечается, что план Павела направлен на стабилизацию и модернизацию украинской экономики, привлечение инвестиций, содействие возвращению беженцев и ускорение вступления страны в ЕС.

В Офисе президента Чехии заявили, что план призван помочь международным партнерам Украины согласовать свои взносы для достижения максимального эффекта.

Конференция в Риме объединяет правительства, международные организации и частных инвесторов, чтобы обсудить, как лучше мобилизовать капитал и экспертизу.

В марте Министерство иностранных дел Чехии объявило, что чешские компании получат 188 миллионов евро из фондов Европейского Союза на поддержку проектов реконструкции, включая модернизацию шести украинских больниц.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10−11 июля. Украинский президент встретился с Папой Римским Львом XIV.

Понтифик во время аудиенции подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

Зеленский также провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

По словам главы украинского государства, он обсудил поставки оружия и усиление ПВО, закупку оружия у США, совместное оборонное производство и его локализацию в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.