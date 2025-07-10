Президент Чехии сегодня представит свой план послевоенного восстановления Украины на конференции в Риме

10 июля, 10:09
Поделиться:
Президент Чехии Петр Павел представит план послевоенного восстановления Украины в Риме (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Президент Чехии Петр Павел представит план послевоенного восстановления Украины в Риме (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Президент Чехии Петр Павел представит план послевоенного восстановления Украины на Международной конференции по вопросам восстановления в Риме в четверг, 10 июля. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что план Павела направлен на стабилизацию и модернизацию украинской экономики, привлечение инвестиций, содействие возвращению беженцев и ускорение вступления страны в ЕС.

Реклама

В Офисе президента Чехии заявили, что план призван помочь международным партнерам Украины согласовать свои взносы для достижения максимального эффекта.

Конференция в Риме объединяет правительства, международные организации и частных инвесторов, чтобы обсудить, как лучше мобилизовать капитал и экспертизу.

Читайте также:
«Полная поддержка с нулевым бюджетом». Почему интерес иностранных инвесторов к Украине не трансформируется в деньги — директор ЕБА

В марте Министерство иностранных дел Чехии объявило, что чешские компании получат 188 миллионов евро из фондов Европейского Союза на поддержку проектов реконструкции, включая модернизацию шести украинских больниц.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10−11 июля. Украинский президент встретился с Папой Римским Львом XIV.

Понтифик во время аудиенции подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

Читайте также:
Келлог заявил, что международные партнеры должны разработать для Украины новый План Маршалла

Зеленский также провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

По словам главы украинского государства, он обсудил поставки оружия и усиление ПВО, закупку оружия у США, совместное оборонное производство и его локализацию в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Чехия Петр Павел Відбудова України послевоенное строительство Восстановление Украины Рим

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies