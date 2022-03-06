«Специальное исключение». США разрешили самолету РФ вывезти российских дипломатов
Российский правительственный самолет в международном аэропорту Даллес, Вирджиния. 5 марта 2022 года. (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Соединенные Штаты Америки одобрили прибытие российского правительственного самолета, который должен вывезти из США российских дипломатов.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента в комментарии Reuters.
«Это специальное исключение было сделано в соответствии с федеральными нормами, чтобы обеспечить отъезд сотрудников российской миссии и их семей к определенной дате, как мы проинструктировали», — заявил он.
Согласно сайту FlightRadar24, российский самолет должен был прибыть в аэропорт Даллес рядом с Вашингтоном в 21:00 субботы.
Напомним, российский дипломатический самолет Ил-96 вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон, чтобы эвакуировать из США дипломатов с семьями, утром в субботу, 5 марта.
Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что правительственным бортом «возвращаются дипломаты, которых правительство США объявило персонами нон решетки».
На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов, поэтому Ил-96 был вынужден облетать страны Евросоюза.
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