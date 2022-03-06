«Специальное исключение». США разрешили самолету РФ вывезти российских дипломатов

6 марта, 04:06
Цей матеріал також доступний українською
Российский правительственный самолет в международном аэропорту Даллес, Вирджиния. 5 марта 2022 года. (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Российский правительственный самолет в международном аэропорту Даллес, Вирджиния. 5 марта 2022 года. (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Соединенные Штаты Америки одобрили прибытие российского правительственного самолета, который должен вывезти из США российских дипломатов.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента в комментарии Reuters.

«Это специальное исключение было сделано в соответствии с федеральными нормами, чтобы обеспечить отъезд сотрудников российской миссии и их семей к определенной дате, как мы проинструктировали», — заявил он.

Согласно сайту FlightRadar24, российский самолет должен был прибыть в аэропорт Даллес рядом с Вашингтоном в 21:00 субботы.

Напомним, российский дипломатический самолет Ил-96 вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон, чтобы эвакуировать из США дипломатов с семьями, утром в субботу, 5 марта.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что правительственным бортом «возвращаются дипломаты, которых правительство США объявило персонами нон решетки».

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов, поэтому Ил-96 был вынужден облетать страны Евросоюза.

Читайте также:
Эвакуация из Мариуполя сорвалась, Россия возобновила наступление, третий раунд переговоров пройдет в понедельник — онлайн
Редактор: Мария Кабаций

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Дипломатический конфликт Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ