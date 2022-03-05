«Персоны нон грата». Российский самолет ИЛ-96 вылетел в США для эвакуации дипломатов с семьями — МИД

5 марта, 18:30
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Российский дипломатический самолет ИЛ-96 вылетел в США для эвакуации дипломатов (Фото:Dennis HKG/flickr)

Российский дипломатический самолет ИЛ-96 вылетел в США для эвакуации дипломатов (Фото:Dennis HKG/flickr)

Российский дипломатический самолет Ил-96, который утром в субботу, 5 марта, вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон, эвакуирует из США дипломатов с семьями.

Как сообщила Радио Свобода замминистра иностранных дел Украины Эминэ Джапарова, по предварительной информации, самолет забирает 12 российских дипломатов с семьями. Также информацию о перелете с целью эвакуации подтвердили в правоохранительных органах источники программы Схемы.

По словам Джапаровой, «стоянка в Нью-Йорке — не более 2 часов, поэтому самолет летит в Вашингтон, затем забирает дипломатов из Нью-Йорка — и обратно, в Москву».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительственным бортом «возвращаются дипломаты, которых правительство США объявило персонами нон грата».

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов, поэтому Ил-96 вынужден облетать страны Евросоюза. Запрет касается всех зарегистрированных в РФ и контролируемых Россией самолетов, в том числе частных бортов российских олигархов, — им запрещено приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Россия Украина-Россия Дипломатия Война России против Украины

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