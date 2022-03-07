Невыполнение Минска и война с США. Как Россия манипулировала информацией еще до полномасштабного вторжения в Украину 7 марта, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Как Россия манипулировала информацией еще до полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Сайт диктатора РФ)

Кто действительно не выполнял Минские договоренности и почему и до 24 февраля 2022 года Россия воевала не с США, а с Украиной, в программе Манипуляторы на Радио НВ выясняли ведущий Дмитрий Тузов, заместитель главного редактора проекта StopFake Виктория Романюк и дипломат Павел Климкин.

На территории Украины с 2014 года воевали два ядерных государства — США и РФ?

В эфире программы Право на власть российская телеведущая и политик Ксения Собчак заявляла, что на территории Украины воюют Россия и США:

«Конфликт [на Донбассе с 2014 года] - это не конфликт Украины и России, это, к сожалению, конфликт России и Америки [на территории] Украины».

То же можно было услышать и от пророссийских политиков в Украине, например, от Евгения Мураева:

«Потому что Россия видела Украину своей, условно, Соединенные Штаты — своим плацдармом. Поэтому то, что происходит у нас на Востоке, результат их конфронтации».

Россия в 2014 году сначала захватила украинский Крым, а затем часть украинского, а не американского Донбасса. Что касается внешнего управления, на которое намекал Мураев, то стоит отметить, что в Украине не существует партий или политиков, которые финансировались или поддерживались из Соединенных Штатов.

Фактчекер рассказывала, что этот нарратив был одним из ключевых в российской пропаганде до полномасштабной войны России против Украины:

«Это [был] один из ключевых нарративов также российской пропаганды, причем сложный. Здесь можно [было распространять], что Украина — несостоявшаяся страна: мы не являемся субъектом определенных процессов, есть Россия и есть Соединенные Штаты Америки или НАТО, или Евросоюз. Также есть другой подход к интерпретации этого тезиса: то, что на самом деле войны нет, там Россия не ведет войну, это гражданская война и так далее. И, собственно, усиливают эту войну Соединенные Штаты и западное влияние».

Кто не выполнял Минские договоренности?

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве диктатор Владимир Путин в хамской манере заявлял, что Украина не выполняет Минских договоренностей:

«В Киеве то говорят, что будут придерживаться, то говорят, что это разрушит их страну. И действующий президент заявил, что ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».

Впрочем, это именно Россия нарушала комплекс мер по выполнению Минского протокола, в то время как Украина выполняла первые три пункта: прекращала огонь, отводила тяжелое вооружение и обеспечивала доступ мониторинговой миссии ОБСЕ в зону военных действий. Вместе с тем, российско-террористические вооруженные формирования постоянно нарушали режим тишины, отказывались отводить тяжелую технику, а работа миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке была заблокирована.

Романюк отметила, что Минские договоренности манипулировали с момента их появления:

«Очень много манипуляций. Тема с 2015 года была представлена в информационном пространстве. <...> Мы должны [были] понимать, что на самом деле Минские соглашения сами по себе — это инструмент политического давления, прежде всего России. <...> Каждая сторона действительно интерпретировала эти соглашения по-своему. И для России [тогда они были], мне кажется, механизмом повлиять на Украину и мир, распространить свое влияние, о котором мечтает Путин».

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин еще до полномасштабного вторжения считал, что Минские договоренности невозможно выполнить:

«Минские договоренности — это скорее была корзина, в которую на фоне российской атаки вокруг Дебальцево, набрасывали все свои позиции, как иногда говорят, — свои хотелки. Последовательности там не [было], гарантий исполнения не [было], инструментов как таковых там не [было]. <…> Считаю, что Минские договоренности уже по определению нельзя было выполнить. <...> Минские протоколы не выполняла Россия. В первую очередь, она не готова была делать хоть что-то в вопросе безопасности, она не готова была уйти из Донбасса. Более того, она не была готова даже на переходные периоды».

<section><h2>Після того як у програмі Маніпулятори говорили про невиконання Мінських протоколів, я зрозумів/зрозуміла?</h2></section><section><h2>Їх не виконувала Росія, починаючи з першого пункту про припинення вогню</h2></section><section><h3>Їх не виконувала Україна, оскільки вони суперечили Конституції України та руйнували територіальний устрій</h3></section><section><h3>Їх неможливо було виконати</h3></section>

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