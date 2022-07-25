Россиян в визовых заявках должны спрашивать, поддерживают ли они войну в Украине — МИД

25 июля, 17:34
Митинг в России (Фото:Zorana Jevtic / REUTERS)

Митинг в России (Фото:Zorana Jevtic / REUTERS)

Страны мира должны включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими войны в Украине. Исходя из этого, давать или не давать визу гражданам РФ.

Об этом заявил специальный представитель МИД Украины по вопросам санкций Алексей Макеев в комментарии Politico.

Он уточнил, что, согласно соцопросам, большинство россиян поддерживают войну РФ против Украины.

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«Мы настаиваем на том, чтобы те россияне, которые поддерживают эту геноцидную войну — а различные опросы показывают, что более 80% россиян все еще поддерживают войну, — не имели доступа к свободному миру», — сказал представитель МИД.

С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

https://www.youtube.com/watch?v=FaM-M2IRsR0

За две недели десять россиян обратились за визами на въезд в Украину. Из них шестеро подались на краткосрочные визы. Все они подавали документы за пределами России.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Российский паспорт Виза Война России против Украины

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