Россиян в визовых заявках должны спрашивать, поддерживают ли они войну в Украине — МИД 25 июля, 17:34 Митинг в России (Фото:Zorana Jevtic / REUTERS)

Страны мира должны включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими войны в Украине. Исходя из этого, давать или не давать визу гражданам РФ.

Об этом заявил специальный представитель МИД Украины по вопросам санкций Алексей Макеев в комментарии Politico.

Он уточнил, что, согласно соцопросам, большинство россиян поддерживают войну РФ против Украины.

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«Мы настаиваем на том, чтобы те россияне, которые поддерживают эту геноцидную войну — а различные опросы показывают, что более 80% россиян все еще поддерживают войну, — не имели доступа к свободному миру», — сказал представитель МИД.

С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

За две недели десять россиян обратились за визами на въезд в Украину. Из них шестеро подались на краткосрочные визы. Все они подавали документы за пределами России.

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