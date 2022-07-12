За две недели. Десять россиян обратились за визами на въезд в Украину — МИД

12 июля, 16:59
Пункт пропуска Краковец (Фото:Суспільне Львів)

Пункт пропуска Краковец (Фото:Суспільне Львів)

По состоянию на 11 июля десять россиян обратились за визами на въезд в Украину. Из них шестеро подались на краткосрочные визы. Все они подавали документы за пределами России.

В комментарии Суспільне спикер МИД Олег Николенко рассказал, что за первую неделю функционирования визового режима консулы не получили никакого обращения о подаче документов на визу от граждан РФ.

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«За вторую неделю появилось десять визовых анкет. По состоянию на 11 июля 10 граждан России обратились за украинскими визами, предоставив соответствующие документы. Мы говорим о шести краткосрочных виз. Это люди, желающие посетить Украину в частных целях, а также четыре долгосрочных визы — на воссоединение с семьей», — сообщил Николенко.

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По словам дипломата, все россияне подавались через украинские дипучреждения за рубежом, поскольку в России пока податься нельзя, потому что соответствующие центры еще не заработали. Николенко отметил, что люди подавались в четырех странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии.

Дипломат рассказал, что рассматривать документы и выносить решение о предоставлении виз будет проходить дольше 10 дней, но сколько точно займет этот процесс пока неясно.

«Если брать стандартную визовую процедуру, это 10 дней. Но учитывая то, что соискателями визы являются граждане государства-агрессора, здесь будет осуществляться более плотная проверка, поэтому срок рассмотрения визы будет дольше 10 дней. Мы понимаем, что решение о визовом режиме призвано гарантировать нашу национальную безопасность, поэтому к аппликантам будет применена усиленная проверка, чтобы в рассмотрении информации, которую представляют граждане России, могли бы принять участие и другие компетентные органы Украины, чтобы точно проверить, что человек не представляет угрозы нашей безопасности», — добавил представитель МИД.

https://www.youtube.com/watch?v=FaM-M2IRsR0

С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Визы Российская агрессия Безвизовый режим Виза Визы с Россией Война России против Украины

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