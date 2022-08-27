Россия вывозит из Сирии свои системы ПВО, вероятно, чтобы перебросить их в Украину — СМИ

27 августа, 18:00
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Россия вывозит из Сирии свои системы ПВО С-300 (Фото:Минобороны РФ)

Россия вывозит из Сирии свои системы ПВО С-300 (Фото:Минобороны РФ)

Россия вывозит из Сирии свои зенитно-ракетные комплексы С-300, пишут израильские СМИ. Их могут перебросить на войну против Украины.

Портал Kan обнародовал снимки, на которых можно заметить, что Россия перебросила зенитный комплекс типа С-300 из города Масьяф на северо-западе Сирии на свою базу в Тартусе.

Видео дня

На первом снимке за 14 апреля видна батарея С-300 в Масьяфе, на втором (от 25 августа) — пустое место там, где раньше базировалась батарея (Фото: ImageSatIntl)
На первом снимке за 14 апреля видна батарея С-300 в Масьяфе, на втором (от 25 августа) — пустое место там, где раньше базировалась батарея / Фото: ImageSatIntl
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В Тартусе он была загружен на судно и отправлен в Россию. Журналисты предполагают, что ЗРК С-300 планируют использовать в войне против Украины на фоне дефицита вооружения, который сейчас наблюдается в армии оккупантов.

Также на снимках можно увидеть исчезновение развернутой в прошлом месяце батареи, которая предназначалась для защиты неба над российской базой Хмеймим и портом Тартус.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Украина-Россия Сирия ПВО ЗРК С-300 Российские войска в Сирии Вторжение в Сирию Война России против Украины

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