Турция начала военную операцию в Сирии, обстреляны позиции армии Асада — СМИ 17 августа, 03:51 Турецкая армия начала операцию в Сирии (Фото:Viatcheslavsos3/Twitter)

В ночь на среду, 17 августа, турецкая армия начала проведение военной операции на севере Сирии.

Об этом пишет The New Arab.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что турецкие самолеты нанесли удар по пограничному посту в результате чего погибло 11 человек.

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Сирийские демократические силы, которыми руководят курды, заявили, что удар был нанесен по позициям сил президента Башара Асада.

«Турецкая военная авиация нанесла 12 авиаударов по позициям сирийской армии, дислоцированной на приграничной полосе к западу от Кобани», — сообщили в командовании.

Турецкое издание Duvar сообщило, что из громкоговорителей мечетей в приграничных районах с Сирией в Турции было сделано объявление о проведении военной операции.

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В соцсетях также появились фотографии колон с турецкой военной техникой.

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