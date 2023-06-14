Удар по Кривому Рогу: в одной из ракет обнаружили иностранные компоненты 14 июня, 00:45 РФ выпустила по Кривому Рогу шесть ракет, часть удалось сбить (Фото:Алина Смутко/Рейтер)

Россия продолжает использовать иностранные технологии для выработки своих ракет. Их обнаружили в одном из снарядов, который ударил по Кривому Рогу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.



«Если взять одну из ракет, ударивших по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, — произведены в других странах», — отметил глава государства.

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Он добавил, что сегодня состоялась встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран. Им предоставили перечень компаний, которые предоставляют России компоненты для убийств.

«Есть этот список. Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. Мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят ракетный террор», — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина уже ввела санкции против всех компаний в России, которые производят ракеты. Соответствующие ограничения должны быть введены на глобальном уровне, а каждый путь обхода санкций должен наказываться на глобальном уровне.

Президент подчеркнул, что экспортный контроль за критическими элементами должен быть максимально усилен.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно об 11 погибших и десятках раненых жителей, поисково-спасательная операция уже завершена.