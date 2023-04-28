Путин справится с затяжной войной? Каково реальное влияние санкций на экономику РФ 28 апреля, 12:03 NV Премиум

Существует сложная взаимосвязь между военными и экономическими показателями России

Запад помогает Украине в ее войне против России двумя основными способами — отправляя военную помощь и введя экономические санкции против России. За последние несколько месяцев ускорились темпы поставок оружия и боеприпасов в рамках подготовки к новому украинскому наступлению, от которого сейчас многое зависит. Возникают тревожные вопросы о состоянии украинской ПВО и артиллерии, а также о том, насколько хорошо боевые машины пехоты и танки справятся с закрепившейся российской обороной. Довольно скоро мы начнем получать ответы.

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Что касается другой части стратегии — экономических санкций, то здесь, похоже, были приняты все возможные меры. Предприняты серьезные шаги — десять раундов санкций. Обсуждается еще один раунд, но с каждым новым этапом становится все труднее найти консенсус по новым жестким мерам. Страны Большой семерки (G7) должны встретиться в Японии 19 мая, чтобы обсудить следующий этап.

США предложили ввести запрет на весь экспорт в Россию, за некоторыми исключениями, но это встретило жесткое сопротивление со стороны Японии и ЕС. Наиболее вероятный исход — следующий раунд в значительной степени сведет все концы с концами и закроет оставшиеся лазейки. Нельзя сказать, что экономические последствия этих санкций для российской экономики были незначительными, но их политические последствия, в основном вызывают разочарование.

Если вспомнить подготовку к войне, угроза санкций преподносилась как сдерживающий фактор агрессивных действий, которые в итоге предприняла Россия. Когда сдерживание потерпело неудачу, их реализация была направлена ​​на то, чтобы подтвердить изоляцию России и подорвать ее способность вести войну, оказывая сильное давление на Кремль, чтобы заставить его изменить курс.

Неудивительно, что угроза не сработала как средство сдерживания.