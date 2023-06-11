Россия увеличила производство Кинжалов и Искандеров в обход западных санкций — Игнат

11 июня, 13:36
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Российская баллистическая ракета к ОТРК Искандер (Фото:ГУР)

Российская баллистическая ракета к ОТРК Искандер (Фото:ГУР)

После небольшой паузы Россия нарастила производство ракет, в частности Искандеров и Кинжалов, очевидно, наладив поставку компонентов в обход западных санкций.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Украинской правде.

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«Весной была небольшая пауза, когда противник нарастил производство. И уже, согласно новым данным ГУР, имеет больше и Кинжалов, и Калибров. Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции благодаря отдельным странам, которые сотрудничают с ней, и получает технологические вещи, которые сама изготавливать не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит», — отметил Игнат.

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По его словам, враг не имел достаточно высокоточных, дальнобойных ракет типа Х-101, Искандер-М и Искандер-К, Калибр, Кинжал, которые могут доставать далеко внутри страны и достаточно прицельно бить. Когда россияне зимой атаковали критическую инфраструктуру Украины, то использовали фактически весь свой потенциал этого стратегического вооружения.

«Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями. Если санкции будут комплексно работать и контролироваться, тогда можно будет поставить Россию на место», — отметил представитель Воздушных сил.

Ранее в украинской разведке заявляли, что Россия производит до 30 Калибров и несколько Искандеров в месяц.

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Редактор: София Лазарова

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