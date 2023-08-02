Россия создает крупные военные формирования: в британской разведке назвали цель 2 августа, 09:42 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Страна-агрессор Россия за последние два месяца начала создавать крупные формирования для усиления Сухопутных войск. Они могут применяться в качестве резервов в Украине или усиливать ВС РФ для противостояния НАТО.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 2 августа.

По данным отчета, без объявления большой волны всеобщей мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы обеспечить даже одно подобное формирование, среди которых, в частности, 25-я общевойсковая армия.

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Разведчики отмечают, что с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия в основном использовала мобилизованных призывников для пополнения уже имеющихся формирований или для привлечения в пехотные полки территориальной обороны.

Сообщается, страна-агрессор почти не формировала новые общевойсковые организации, которые существуют как самостоятельные силы. Исключением стал созданный летом прошлого года 3-й армейский корпус, который показал плохие результаты на поле боя.

25 июля в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста, которые установили, что в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Также Госдума РФ приняла поправку, согласно которой гражданам России, которым направлена повестка из военкомата, запрещено покидать территорию России, в том числе по месту работы или учебы.

Ранее в британской разведке отмечали, что на юге Украины, где ВСУ продолжают контрнаступление, оккупационные войска РФ сталкиваются с нехваткой артиллерийских боеприпасов и резервов.

