«Путин спекся». А что если Украина победит до президентских выборов в России — интервью NV с Аббасом Галлямовым 1 августа, 23:00 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Donat Sorokin/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Последние выступления и речи российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют о том, что он спекся, говорит политтехнолог и публицист Аббас Галлямов.

Диктатор следует за повесткой, задаваемой другими, считает политтехнолог. И если Путин зафиксирует поражение РФ в войне против Украины, убежден Галлямов, гнев и раздражение силовиков, которые причастны к так называемой «СВО», обратится на него.

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Как это отразится на будущих президентских выборах в России в 2024 году, Галлямов рассказал в интервью Radio NV.

— Снова прилетел беспилотник по Москва-Сити. Там находится Министерство экономического развития РФ. До этого по Министерству цифровой трансформации попали тоже беспилотником. Как вы оцениваете эти удары? Есть ощущение, что это удары по самолюбию? Как вы считаете, какой эффект может быть от таких ударов?

— Это, конечно, такое яркое, зримое, хорошо визуализированное ощущение того, что война развивается в неправильном направлении (для россиян — ред.). Что когда власти говорят, что все идет по плану, они врут. Ничего себе план у вас, нормально придумали план!

И тот факт, что [1 августа] прилетело ровно туда, куда прилетело и в предыдущий раз, это звонкая пощечина Министерству обороны, которое во время предыдущего прилета в Москва-Сити заявило, что мы, дескать, подавили средствами радиоэлектронной борьбы эти беспилотники, они сбились с курса и упали куда попало, попали в Москва-Сити.

Поскольку сегодня второй раз прилетело в Москва-Сити, становится очевидным, что-либо вы как-то подавляете странно, — «все, что непонятное летит, давайте на Москва-Сити будем перенаправлять», — либо они врут.

[Украинцы] совершенно конкретно демонстрируют, что «нет, ребята, мы сами целимся в Москва-Сити. Смотрите, вот второй раз. Потом, смотрите, может и в третий раз прилетит». То есть теперь у всех обитателей Москва-Сити есть твердая уверенность, что Бог троицу, как говорится, любит: «И специально в нас целятся».

Значит, надо быть дураком, чтобы здесь сидеть и ждать. А там действительно собрано много министерств, ведомств. Там есть и жилые здания. Там есть масса офисов, коммерческих структур. Есть всякие развлекательные, увеселительные заведения. И вся эта публика сейчас крайне встревожена.

Ладно, в рестораны можно не ходить. Решил, не буду ходить в Москва-Сити. А вот жить в Москва-Сити теперь после этого становится некомфортно. Надо понимать, что там очень дорогая недвижимость. И люди, живущие там, — это, мягко скажем, очень влиятельные люди. И депутаты Госдумы в том числе есть, я знаю.

То есть [пытаются] заставить всю эту публику воспринимать эту войну не как абстракцию, о которой ты знаешь исходя из телевизионных сюжетов, исходя из своего вечного негативного опыта. Но это дорогого стоит. Собственно, такие вещи и трансформируют отношение к войне.

— Уже сообщается о «невероятном совпадении». О том, что снова Минобороны РФ «подавило» и снова ударило по Москва-Сити.

— Это напрашивается — то, что я сказал. Понятно, что это всем в голову придет: «Нормально вы, ребята, подавляете».

— Есть теория заговора, что, возможно, кто-то кому-то мстит из Министерства обороны и перенаправляет дроны на Москва-Сити.

— Я думаю, тогда всем этим резидентам Москва-Сити надо срочно писать в Министерство обороны письмо с требованием прекратить подавлять украинские беспилотники, потому что, «когда вы их подавляете, они к нам все летят почему-то».

— Интересные реакции россиян. Кто-то перепуган и говорит, что будут съезжать. Кто-то пытается снизить арендную плату. Кто-то говорит о том, что чувствует себя, как на войне, хотя не ожидал, что прилетит туда. И еще видел реплику: все, кто боялись, уже в Тбилиси. Такая реакция российского населения на удары — это что-то показательное?