На юге Украины войска РФ сталкиваются с нехваткой боеприпасов и резервов — британская разведка 1 августа, 11:39 Оккупационная армия РФ несет потери на юге Украины по мере продвижения Сил обороны Украины (Фото:Stringer/Reuters)

На юге Украины, где ВСУ продолжают контрнаступление, оккупационные войска РФ сталкиваются с нехваткой артиллерийских боеприпасов и резервов.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.

«На юге Украины общие проблемы для российского командования, вероятно, включают нехватку артиллерийских боеприпасов, отсутствие резервов и проблемы с обеспечением флангов частей, находящихся в обороне», — говорится в сообщении.

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В британской разведке отметили, что интенсивные боевые действия продолжаются по двум направлениям в регионе.

К югу от Орехова основные усилия украинских войск направлены против российской 58-й общевойсковой армии. Вероятно, здесь оккупанты испытывают боевую усталость и истощение личного состава передовых полков, которые находятся в интенсивных боях уже более восьми недель.

Далее на восток, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся войска армии РФ собраны из Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией действий.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

За минувшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км.

Общая площадь освобожденных территории с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км.